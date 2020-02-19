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「口罩地下司令」貴3倍自認良心　15天海賺3千萬：說什麼發災難財都豪小

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圖、文／CTWANT

大愛藥局被本刊直擊，在政府全面徵用口罩之下，依然手握百萬貨源，更以單片15元的高價出售，其陳姓老闆娘賺災難財倒是心安理得，認為自己是在做良心事業，連警察和海關等公家單位都上門團購，凸顯不肖商人斂財無下限，僅政府仍被瞞在鼓裡。

「說什麼發災難財，都是『豪洨』、『放屁』的啦。」將口罩賣到平常的3倍價，陳女倒是心安理得，表示口罩大缺貨下人人爭購，非常時期自然有非常價格，顧客們拿到口罩還感激涕零，她認為自己做的是道德事業、救人生意，絲毫沒有良心不安。 

愛藥局號稱賣的口罩與政府提供的同款，供應台商和警察局、海關等公家單位都上門搶購。（圖／本刊攝影組）

▲愛藥局號稱賣的口罩與政府提供的同款，供應台商和警察局、海關等公家單位都上門搶購。（圖／CTWANT）

就在陳女上樓拿貨時，本刊發現藥局的小門背後竟擺著滿滿的醫用口罩，一袋袋堆放在樓梯間，她還保證這些口罩與政府提供的相同，民眾搶破頭和醫護等著用的救命器材竟藏在幽暗密室，成為斂財工具。

口罩利潤到底有多驚人？若以陳女自稱有3位客人下訂共150萬個來計算，每個15元，售價就高達2250萬元，再加上其他數千到數萬個的「小額訂單」，她同時又兼賣耳溫槍、防護衣，保守估計大愛在「全民瘋口罩」現象下輕鬆入帳至少3000萬元。

大愛藥局號稱賣的口罩與政府提供的同款，供應台商和警察局、海關等公家單位都上門搶購。（圖／本刊攝影組）

▲大愛藥局號稱賣的口罩與政府提供的同款，供應台商和警察局、海關等公家單位都上門搶購。（圖／本刊攝影組）

諷刺的是，陳女的客戶來自各行各業，除了有台商要寄到大陸等地之外，連警察局、海關等公家單位也會上門購買，「大愛有口罩」已成為大家都知道的秘密，唯獨政府仍被瞞在鼓裡。

本刊致電大愛藥局，店家否認私賣口罩和哄抬物價，表示只有配合政府政策販售，並沒有額外牟利。工業局表示，目前由人員駐點被徵收的工廠，生產線產出口罩就立刻裝箱收走，也會有專業人員從旁協助，確保口罩能順利產出，應不會有工廠偷賣的情況出現，但囿於人力有限，倘若真有非法行為，則交由調查局偵辦。

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