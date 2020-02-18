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鼠年首個「轉運日」來了！民俗專家曝「觀音開庫」秘法...包你財運亨通

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2月19日是「觀音開庫」日子，民眾可向觀音大士祈求轉運。（圖／翻攝自柯柏成臉書）

▲2月19日是「觀音開庫」日子，民眾可向觀音大士祈求轉運。（圖／翻攝自柯柏成臉書）

圖文／CTWANT

近期受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少信眾會去廟裡尋求神明的保庇。有民俗專家表示，2020年（庚子年）正月26日（國曆2月19日），是一年一度「觀音開庫」的大日子，民眾可以到廟宇向觀音大士借庫，祈求這一年順利、財運亨通。

民俗專家柯柏成在社群媒體上表示，「今年這個日期也正好是農民曆節氣的雨水， 立春後的第一個節氣，適合在這一天為自己的財運作個轉運」。

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專家柯柏成提到，在香港比較盛行向觀音大士借庫，是真的要到廟裡借發財金，比較類似台灣向財神或土地公借庫的概念，其典故來自 500 羅漢下凡考驗觀音修行，眾羅漢便化身為僧人，前去觀音廟化緣，觀音就在農曆正月廿六大開倉庫，讓這些和尚們享用齋菜，並將其餘食物分享給其他來參拜的信眾們，後來就演變成宗教信仰活動。

如果想要借庫的信眾，可以去主祀觀音大士的廟宇進香參拜，想特別求財的民眾這天可去跟觀音大士多多結緣，祈求這一年順利，財源廣進。

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