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重症患者病床顫抖寫下7字遺書…隔天逝世　醫護哭：我們會永遠記得這句話

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大陸浙江重症患者肖賢友病床上寫下7字遺書　醫護人員痛哭：我們永遠會記得這句話。（圖／翻攝《長江網》）

▲浙江援漢醫護人員在武漢市第四醫院（古田院區）救治肖賢友。（圖／翻攝《長江網》）

記者陳俊宏／綜合報導

最近大陸浙江電視台錢江視頻在抖音發布一則影片，片中浙江援漢醫療隊一位護理師透露，一位重症患者寫下7字遺書，並拒絕使用丙球蛋白，想留給更需要的人使用，讓現場醫護人員都哭了。其中一名護理師說，「老肖奉獻自己的精神同樣值得我們學習，我們永遠會記得他在危難時刻寫下的這句話。」

《長江網》獲悉，這份遺書是2月12日上午，新冠肺炎（COVID-19）重症患者肖賢友在武漢市第四醫院（古田院區）寫下的，當日下午，他被轉至金銀潭醫院，隔天由於病情惡化，不幸離世，享年47歲。2月17日，肖妻林林（化名）告訴記者，丈夫永遠離開，她仍想對關懷丈夫、全力施救的援漢醫護人員道一聲謝謝。

林林講述丈夫入院18天的點點滴滴，「我笑，他們也笑；我哭，他們也跟著難過。這些援漢醫護人員和我心連著心。」說到激動處，她多次哽咽。

1月16日，肖賢友出現發燒症狀，先後到社區醫院、市中心醫院就診，病情一直未見好轉；1月25日，他輾轉入住了武漢市第四醫院（古田院區），確診了新冠肺炎。

▼林林提供醫護人員救治丈夫的照片。（圖／翻攝《長江網》）

大陸浙江重症患者肖賢友病床上寫下7字遺書　醫護人員痛哭：我們永遠會記得這句話。（圖／翻攝《長江網》）

「上了呼吸機之後，一開始老公的情況有了些好轉。」令林林沒想到的是，丈夫的病情很快惡化，出現高燒不退、呼吸困難症狀，「精神很差，床都下不了，一天之內下了3次病危通知書。」

在與丈夫的微信聊天裡，林林不斷給丈夫打氣，自己在背後卻哭了很多次。1月27日，一個好消息令林林振奮，因對口支援武漢市第四醫院（古田院區）的浙江援漢醫療隊，共計140多名醫護人員進駐，丈夫是他們接管的第一批病人。她表示，「聽說幾名管床的醫護人員都有十幾年的ICU工作經驗，我覺得丈夫的希望來了。」

林林一般不被允許進入隔離病房，但有4、5名援漢醫護人員輪流照看丈夫，她放心許多。隔著防護服，林林看不清他們的臉，連他們的姓名也說不清楚，只知道他們的姓氏——徐醫生、林醫生、胡醫生、徐護理師、朱護理師。隨後的幾天時間裡，在援漢醫護人員的搶救和護理下，丈夫的情況有了好轉，甚至還可以用微信和林林聊天，告訴她隔離病房裡一些暖心的細節。

每次查房，管床的朱護理師都會鼓勵林林丈夫。丈夫還轉述，自己胃口不好時，醫護人員都會偷偷把他們的酸奶、皮蛋瘦肉粥和青菜粥送到床頭，囑咐他吃點東西補充營養。林林送湯到醫院，只要丈夫喝完了，就會在第二次送湯時，被高興的醫師轉告。

▼肖賢友與妻子微信聊天時，第一次提出「遺體捐獻」意願。 （圖／翻攝《長江網》）

大陸浙江重症患者肖賢友病床上寫下7字遺書　醫護人員痛哭：我們永遠會記得這句話。（圖／翻攝《長江網》）

還有家鄉在溫州的醫生查房時，對林林丈夫說，「賢友，你病好了之後，來溫州玩，我們接待你。」她表示，「感覺這些醫護人員和我的心是連在一起的。丈夫情況好的時候，他們和我一樣高興；情況不好時，我哭了，他們也默默掉眼淚。」

病情好轉的那幾天，林林丈夫的一次核酸檢測結果轉陰了。徐醫師在電話裡給夫妻倆打氣，「挺住，再測出一個陰性，你們就可以回家了。」沒想到，2月4日，丈夫的病情再次惡化，經醫護人員全力施救，命保住了，但隨時有生命危險。

那天，林林獲准身著防護服進入病房，望著呼吸困難的丈夫，她的眼淚不停往下流。丈夫費力睜開了雙眼安慰她，「妳別擔心，會好起來的，妳要照顧好自己」，讓她聽了眼淚再次奔湧。林醫師把林林拉出病房商量，要盡快轉到救治條件更好的金銀潭醫院。等待轉院的時間是漫長的，丈夫意識模糊，說話都很困難。

2月10日晚間，林林再次獲准進入隔離病房，「他一看見我，就抬起手在胸口不停地比劃」，自己摸摸丈夫的胸口，問他是不是胸口不舒服。丈夫撥開她的手，不停地搖頭，繼續用手在胸口比劃。林林和朱護理師側下身聽。

▼2月12日上午，肖賢友在病床上寫下遺書「我的遺體捐國家」。（圖／翻攝《長江網》）

大陸浙江重症患者肖賢友病床上寫下7字遺書　醫護人員痛哭：我們永遠會記得這句話。（圖／翻攝《長江網》）

「捐出去」、「捐給國家」，一個個字從肖賢友嘴中艱難地吐出來。「你是不是想捐獻遺體？」朱護理師剛說完，只見他連著點了幾下頭。當時，不只林林，病房裡5、6名醫護人員都哭了。

林林說，這次之後，丈夫又兩次表達捐獻遺體的意願，她心裡清楚，丈夫就是這樣一個熱心腸的人。她自己沒有工作，丈夫的二手車生意不好做，有一單沒一單，還要供兒子上大學，經濟壓力大；去年一個朋友急需用錢，丈夫咬牙將人民幣8萬元（約新台幣34萬元）積蓄借出去，「根本沒考慮對方還不還得上。」

2月12日上午，金銀潭醫院空出了床位可以轉入。肖賢友知情後，用顫抖手向醫護人員比劃寫字的動作，他在醫護人員拿來的筆，吃力地在白紙上寫下「我的遺體捐國家」7個歪歪扭扭的字。

病房裡，厚厚的護目鏡下，醫護人員再三強忍，也沒能止住淚水。那天中午，肖賢友還拒絕護理師給他靜脈輸注剩下丙球蛋白，「這個不打了，給別人。」丙球蛋白都是林林自費購買的。

▼肖賢友生前的照片。（圖／翻攝《長江網》）

大陸浙江重症患者肖賢友病床上寫下7字遺書　醫護人員痛哭：我們永遠會記得這句話。（圖／翻攝《長江網》）

醫師哄說，「還剩8瓶，已經從冰箱裡拿出來了，開封了，只能給你用。」肖賢友別過頭，表情失望；當天下午，他被轉運到了金銀潭醫院，不幸的是，第二天因病情惡化去世。

這些天來，林林一直和讀大三的兒子在家中隔離，一人一間房，兩人婉拒了親朋好友的探望，心裡卻一直放不下浙江援漢的醫護人員，「希望他們平平安安。」

記者2月17日聯繫上護理師小徐——杭州市一醫院ICU主管護師徐燕平。她表示，「老肖的家人就是感恩的武漢人的縮影，老肖奉獻自己的精神同樣值得我們學習。我們永遠會記得他在危難時刻寫下的這句話。」

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