敘利亞遭空襲「172人客機急轉降」　俄羅斯：以色列拿飛機當擋箭牌

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日發動空襲，根據俄羅斯國防部的最新說法，一架載有172人的民營客機準備在6日晚上降落在大馬士革機場時，仍然受到一連串空襲威脅，被迫臨時轉降俄羅斯在敘利亞的赫梅明空軍基地；此外，以色列飛行員使用客機來保護自己免受敘利亞防空系統攻擊的作法，已越來越常見。

綜合俄羅斯衛星通訊社、今日俄羅斯（RT）報導，以色列6日上午出動F-16戰機在沒有進入敘利亞領空的狀態下，鎖定大馬士革郊區發射8枚飛彈。

只不過，空襲行動並未就此停歇，以色列當日晚間再度發動空襲，根據俄羅斯軍方的說法，一架空中巴士A320客機試圖在大馬士革機場降落的時候，來自以色列的襲擊行動仍舊持續，讓客機只能緊急降落在俄羅斯在敘利亞的赫梅明空軍基地。

目前已知以色列空襲目標鎖定大馬士革梅澤（Mezzeh）地區，是敘利亞空軍梅澤軍事機場（Al-Mezzah Military Airport）的所在地。敘利亞軍方消息人士透露，這場空襲造成8名士兵受傷，部分物資損毀；另據推特消息，敘利亞將領Ismail Badran命喪6日的空襲。

Breaking: Major General Ismail Badran, commander of Mezzeh Military Airport was killed as a result of the Israeli strikes on Damascus yesterday evening. — Danny Makki (@Dannymakkisyria) February 6, 2020