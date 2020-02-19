「小市民的一點心意」高雄女與親友排隊買100個口罩　匿名送小港警

▲匿名民眾與親友湊足100個口罩捐贈給第一線值勤的小港警察。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄小港區18日有一位不願具名的民眾，走進小港派出所內，向值班員警表示，平時見警察同仁值勤，不計辛勞守護轄區治安，與民眾接觸頻繁，口罩用量一定很大。和親友討論後，湊足100個口罩捐贈給值勤的警察，只留下一張紙條與口罩後便離去，讓小港警察覺得很感動。

▲匿名民眾與親友湊足100個口罩捐贈給第一線值勤的小港警察。（圖／記者翁進忠翻攝）



高雄小港區18日下午19時一位自稱是住在轄區內不願具名的熱心民眾，走進小港分局小港派出所內，向值班員警表示，平時見派出所警察同仁值勤夙夜匪懈，不計辛勞地守護轄區治安。日前她自己持健保卡去藥局排隊買配額口罩時，就看到戴著口罩騎警用機車巡邏的警察，想到派出所每天出入的人那麼多，警察又與報案民眾接觸頻繁，口罩用量勢必很大。買完口罩回到家後和家人商量，決定與親友湊足100個口罩捐贈給第一線值勤的警察使用，期許警察能幫助更多人。

▲匿名民眾與親友湊足100個口罩捐贈給第一線值勤的小港警察。（圖／記者翁進忠翻攝）

小港派出所所長盧志明表示，目前口罩取得不易，民眾要排隊才能買到，竟然還願意捐贈給警察，這種舉動讓他深受感動，這名民眾為善不欲人知，只匿名留下一張紙條與口罩後便匆匆離去，在全台口罩供不應求時，還意外收到轄區民眾的回饋與支持，只能持續努力，才不會辜負民眾的信任與託付。

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