趕工口罩遭機台夾斷指！華新廠女工「鮮血直流」　院方評估：只能截肢

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記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情肆虐，全台民眾瘋搶口罩，為因應需求，工廠產線全開提高產能、日夜加緊趕工，但彰化華新口罩工廠一名顏姓女工（58歲）昨（18日）操作機台時卻不慎遭夾斷右手中指第一指節，雖然立即撿起斷指送往醫院，但彰基評估傷勢後，仍然無法接回，只能截肢。

▲口罩女工斷指。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基發言人周志中副院長表示，18日晚間6時許收治一名顏姓女病患，他在操作機台時不慎遭夾斷右手中指遠端指節，經過評估後，中指遠端指節滿布細小微血管，即便接回夾斷的一小節，日後血流無法完全供應，恐怕也會壞死，因此只能向患者建議將第一指節節肢，並補上皮瓣，以利日後復原。

據了解，顏女在口罩工廠工作已有14年，18日下午操作綁帶機台時不慎遭夾傷，當下立即反射性將手抽出，結果右手中指鮮血直流，顏女立即向同事求援並送醫。由於顏女第一時間還不知道自己手指頭已斷，直到就醫後才發現傷勢遠比想像中嚴重，同事立即返回現場查看，並拾回斷指送往醫院，無奈經過評估後仍無法接回，只能選擇截肢。

彰化縣勞工處副處長何俊昇表示，事故發生後已馬上進入工廠內了解這起職災意外，而顏女在送醫治療後，今已先行返家休息，後續勞工處除告知相關權益外，也會持續追蹤關懷，同時也會知會廠方相關法規，包括工資補償、醫療補償等部分都會持續進行了解，讓顏女能夠安心休養。

我沒有遲到，是時間遲到了！

口罩產線全開拚趕工！彰化華新女工遭機器夾傷 「中指斷一節」鮮血噴濺