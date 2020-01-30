好深怨恨！6年前她遭詐10萬元　男上門買彩券「一眼就認出」

▲桃園市姜姓男子（右）6年前以有「門路」代為申請彩券牌照，詐騙不少彩券業者，29日凌晨在桃園區某彩券行買彩券時被受害者認出報警抓人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子6年前向準備申請彩券牌照業者誆稱有「門路」，可以代為申請牌照，其中在桃園區有被害婦人於2014年間繳付10萬元給姜男，但拿到錢後卻音訊全無，被害婦人29日看到姜男到彩券行買彩券一眼就認出，立即報警抓人，員警到場後姜男辯稱是誤會；警方依詐欺罪嫌將姜男移送檢方偵辦。

警方指出，60歲的姜姓男子專門鎖定彩券行詐騙，2014年5月間向被害婦人聲稱有「門路」，可以代為申請牌照，婦人不疑有他先後交付10萬元現金給姜男，姜男為取得被害婦人信任，還開了1張支票給婦人當抵押，未料姜男拿了錢後至此人間蒸發，被害婦人後來查出，有不少同行都被姜男以相同手法詐騙。

29日凌晨，姜男在桃園區某彩券行上門要買彩券，被害婦人一眼就認出是6年前詐騙她的男子，立即不動聲色向桃園警分局中路派出所報案抓人。

被害婦人指證，6年前姜男宣誆稱認識彩券公司的人，他有「門路」可以幫忙申請彩券行牌照，但姜男拿了她辛苦賺來的10萬元後就下落不明，她一直沒忘記詐騙她的姜男；但姜男則辯稱，他只是幫忙業者抽牌照，但後來沒抽到，沒有要詐騙意思，警方偵訊後依詐欺罪嫌將姜男移送法辦。

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