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苗栗縣鄉、里長補選將至　3投開票所將設「簡易檢疫站」

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▲苗栗縣選委會將在鄉、里長補選的3處投開票所，設立簡易檢疫站為民眾把關。（示意圖／ETtoday資料照）

▲苗栗縣選委會將在鄉、里長補選的3處投開票所，設立簡易檢疫站為民眾把關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣內近期將有3處地方將辦理鄉、里長補選，有鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，苗栗縣選舉委員會邀集相關單位，召開苗栗縣地方公職人員補選防疫工作會議，規定投票日將於投票所外開設簡易檢疫站，進行初步防疫，檢疫過程如有發現疑似新冠肺炎案例，將通報苗栗縣衛生局處理。

苗栗縣選委會表示，22日首先登場的是頭份市田寮里長補選，3月21日則有南庄鄉長、卓蘭鎮景山里長補選；為因應投票日防疫措施，苗栗縣政府邀集衛生局、教育處、民政處、相關之公所及衛生所召開苗栗縣地方公職人員補選防疫工作會議，商討補選防疫工作。

苗栗縣選委會委員陳斌山指出，補選投票日,選委會將協調相關單位提供適量口罩供投開票所工作人員及供發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人使用，投票所外開設簡易檢疫站，派員量測選舉人體溫，並備置耳（額）溫槍及乾洗手液等進行初步防疫。

陳斌山並呼籲選舉人，如有發燒或呼吸道症狀者，應請配戴口罩，並請發燒或有呼吸道症狀之選舉人與他人保持1公尺以上距離。居家隔離者、居家檢疫者依傳染病防治法規定不得進入投票所投票及參觀開票。

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