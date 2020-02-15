成醫「新冠肺炎臨床檢疫站」　防疫三部曲

▲智慧醫療提升臨床檢疫效能，成醫「新冠肺炎臨床檢疫站」防疫三部曲完整呈現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1月21日台灣第一例新冠肺炎確診後，隔天一大早，成大醫院沈孟儒院長就召集相關單位，召開緊急應變會議，為了「阻絕境外」、「超前部署」，啟動成大醫院「新冠肺炎臨床檢疫站」防疫三部曲。

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第一部曲，是在急診室外設立8個高規格「野戰帳篷檢疫站」，避免高風險患者進院區。同時興建「組合屋式檢疫站」，提升防疫戰備規格，因應未來萬一發生社區感染疫情時，提前做好長期抗戰的準備。

第二部曲，是將「醫療病歷自動化」，讓病患用平板自己寫病歷（點選相關症狀、旅遊史及接觸史等），這樣可有效縮短病人停留檢疫站的時間，也減少傳統用口頭問診帶來的感染風險。

第三部曲，是運用「人工智慧輔助判讀肺炎」。成大醫院有龐大的肺炎影像資料庫，運用人工智慧輔助152例疑似新冠肺炎篩檢，準確性高達90％。





成大醫院檢疫站防疫三部曲，即時因應疾管署每日公告的最新疫情及隨時調整的臨床指引，運用「智慧醫療臨床決策輔助系統」，協助醫護人員做臨床決策，不只減輕來自不同臨床科醫護人員（每3小時輪班）的身心壓力。病患從進入檢疫站到醫師做好醫療決策，也從兩個半小時縮減至不到30分鐘。

成大醫院從1月22日到2月15日，連續25天幾乎每天7時30分開應變會議，10天內完成組合屋檢疫站，不到3週依序完成防疫3部曲的建置，這是成功大學與成大醫院跨院系、跨科部一起打造堅固防疫網的成果。

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