面對未知危機做好萬全準備　成醫戶外組合屋檢疫站啟用

▲成大醫院在急診前戶外停車場搭建「組合屋檢疫站」以替代臨時帳篷區，希望給予醫療人員、病人更安全的醫療作業環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對嚴峻的武漢肺炎疫情，成大醫院的指揮系統、醫療專業、資訊化暨軟硬體等各方面都在初期即已穩健運作，現在更秉持「阻絕境外」、「預應式管理」等重要的傳染病防治思維，趕工完成「戶外組合屋檢疫站」。

成醫指出，新型病毒來勢洶洶，防疫的重要課題與考驗是：如何有效將病源阻絕境外。春節期間，成大醫院於急診停車場搭建帳篷區作為「臨時檢疫站」，守在急診處與院區的前端快速服務病人，也防堵院內感染的風險。

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防疫如同作戰，艱辛的抗疫工作，成大醫院上下不敢鬆懈，基於給予病人暨醫療人員更安全、優質的檢疫作業區，沈孟儒院長規劃在急診前戶外停車場搭建「組合屋檢疫站」以替代臨時帳篷區，希望給予醫療人員、病人更安全的醫療作業環境，沈院長勉勵工務團隊秉持興建「防疫安全堡壘」的使命感趕工建蓋，使命感激發出的爆發力，工務團隊在短短10日內即興建完工。

成大醫院「戶外組合屋檢疫站」備有移動式X光機、病人自行填寫TOCC（旅遊史、工作史、接觸史、群聚史）的平板電腦、安全採檢設備暨必要醫療物資等等，有助醫病雙方在檢疫過程更「簡易」且快速、精準。

寒冬中的抗疫工作，病人辛苦，醫療人員也苦，沈孟儒院長表示，作為國立醫學中心，成大醫院責無旁貸承擔防疫的國家重任，一定盡全力以最好的軟硬體守護病人、守護員工。「檢疫站」的服務對象是：「14日內有中港澳旅遊史併有發燒或呼吸道症狀者」（衛生局列管的居家隔離者，應先洽1922專線，由政府機關協助就醫，請勿自行到院），沈孟儒院長特別提醒，防疫工作中，醫療資源十分珍貴，社會大眾要正確使用「檢疫站」，讓珍貴的醫療資源用在真正需要的地方，醫病雙方共同為防疫盡心力，守護台灣的平安。