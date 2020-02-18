不是折疊！美媒曝光TCL概念手機螢幕抽出一秒變平板

特約記者洪聖壹／綜合報導

雖然MWC 2020取消舉辦，不過各家廠商的進度還是依照計畫進行，在面板技術方面，TCL鎖定智慧型手機的市場需求，釋出軟性螢幕的最新應用，不過跟三星Galaxy Fold、華為Mate X的折疊形式不同，而是像是抽屜一樣，透過抽拉的形式，讓手機一秒變平板。

CNET的獨家報導指出，中國大陸面板大廠TCL已經開發出一項軟性面板的應用，透過專利設計，可以讓一支外觀看起來是智慧型手機的樣貌，直接拉出變成平板。

從CNET獨家取得的TCL概念展示機照片來判斷，這個概念設計應該是設計了兩個螢幕，一個螢幕是正常的手機面板，另外一個螢幕藏在機身當中，然後再在自拍鏡頭旁邊設計一個縫隙，讓第二螢幕可以巧妙的收折起來，如此一來，用戶就可以自由的像是抽屜一樣透過抽拉的形式，一秒讓手機變成平板。

從記者的採訪經驗當中，類似的抽拉形式三星在CES 2012有展示過，讓一根像是棒子的樣子滑出平板。不過這次CNET曝光的收折形式的應用似乎更為合理，而且更吸引人一些，本身就是智慧型手機型態，拉開變成平板模式之後，手機背後只有一塊玻璃的厚度差異，手機主鏡頭拍攝模組跟自拍鏡頭拍攝模組剛好在兩側，相當符合用戶使用邏輯。

CNET在報導當中指出，目前僅知道TCL有這樣的規劃，但不清楚機身內部設計實際上是怎麼樣讓手機變成平板的。

針對軟性螢幕的應用，三星是最早對外公開的廠商，而TCL則是在去年急起直追，一口氣釋出6種折疊螢幕手機的應用，目前市場上已經有像Galaxy Fold、Huawei Mate X的左右翻折應用、也有像是Motorola Razr 、Galaxy Z Flip的上下翻折應用，現在TCL展示出相當合理的抽拉應用，雖然目前還不知道會被哪些手機廠商採用，卻已經可以明確的感受到，未來軟性螢幕手機戰的煙硝味。

＊部分資料、圖片來源：CNET