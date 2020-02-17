測試Galaxy Z Flip UTG螢幕耐刮度　國外YouTuber指甲摳、刀片刮樣樣來

▲Galaxy Z Flip。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子於上週推出的最新摺疊手機Galaxy Z Flip，其螢幕材質與先前推出的Galaxy Fold不同，這次採用的是超薄可摺式玻璃（UTG）材質，這也讓不少人好奇UTG承受外力攻擊的極限在哪？因此有外國YouTuber使用了錐形硬物、指甲、刀片，甚至是打火機等工具，對Galaxy Z Flip UTG進行一連串測試。

YouTuber《JerryRigEverything》先是在螢幕上貼上了2~10等數字，以作為不同施力級別的區分；而後就拿起了錐形工具，往螢幕刮了下去。首先在施力級別2時，雖然乍看之下沒有特別的痕跡，不過若是將手機傾斜一些角度，就可以看得出來已經有些許的刮痕。

隨後，《JerryRigEverything》依照數字不同一一加重力道，螢幕的刮痕便越來越明顯；測試到級別5時，《JerryRigEverything》改用指甲用力摳的方式來測試螢幕，Galaxy Z Flip的UTG螢幕一樣留下痕跡。

在測試玩指甲摳螢幕後，《JerryRigEverything》便直接拿起美工刀刮起螢幕側邊，不僅如此，他連手機側邊的指紋辨識區也不放過，一樣使用美工刀刮，無論是螢幕側邊，還是指紋辨識區，都有些許被刮起碎屑，而指紋辨識區也因為《JerryRigEverything》的刀片破壞，因而無法成功辨識指紋了。

隨後《JerryRigEverything》也使用了打火機、砂石等物品對Galaxy Z Flip進行一連串的「攻擊」，最後Galaxy Z Flip螢幕雖然還能作用，不過有部分的功能因為這些測試，而變得無法正常使用。

雖然有些人原先會以為，Galaxy Z Flip的UTG螢幕，對於「攻擊」的耐受度會較Galaxy Fold或是Motorola Razr表現來得更好，不過，事實證明，在非常態使用下，Galaxy Z Flip一樣會受損、變得無法使用。

但3C達人廖阿輝就指出，其實摺疊手機的螢幕不需要做得像是一般的智慧手機螢幕耐受度一樣高，或者是更好；其原因在於，使用者將摺疊手機放在包包當中，螢幕是不會像一般智慧手機一樣外露出來，因此即便包包中有鑰匙或其他尖銳物，也不必擔心螢幕受損問題。因此消費者也不太需要對於摺疊手機螢幕有太多要求。