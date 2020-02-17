「玻璃」沒比較耐刮？虐機達人暴力測Galaxy Z Flip　抗刮等級與Galaxy Fold無異

▲以莫式硬度筆測試三星Galaxy Z Flip螢幕，在硬度3便出現明顯刮痕。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

記者王曉敏／綜合報導

三星上週發布了新一代摺疊手機Galaxy Z Flip，為首度採用超薄玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG）的摺疊機款，以改善可摺疊螢幕智慧型手機摺痕與不耐刮等問題。不過經YouTuber實測發現，Galaxy Z Flip螢幕的耐用性也並不理想。

以暴力測試虐機實測聞名的YouTube頻道「JerryRigEverything」這次將其殘酷的手段用到Galaxy Z Flip上。尼爾森（Zack Nelson）以莫式硬度筆來進行第一階段的螢幕耐刮性測試，一般智慧型手機的玻璃螢幕約能承受硬度為6級，到7級即會出現明顯刮痕。由於可摺疊螢幕手機因大多為塑膠螢幕，因此耐刮性能差，因此外界對Galaxy Z Flip的「超薄玻璃」表現備感期待，不過結果令人失望。

Galaxy Z Flip在硬度2便開始有刮痕，到硬度3則更加明顯，這結果與使用塑膠螢幕的Galaxy Fold及Moto RAZR相通。尼爾森在影片後半部時說：「該螢幕絕對不具備耐刮性。」螢幕結尾時，尼爾森開始以硬度5的莫式硬度筆在Galaxy Z Flip的螢幕上戳洞，該OLED螢幕受損，卻並未出現任何「玻璃破裂」的痕跡。

科技網站《The Verge》實際詢問三星後，發言人回應表示，Galaxy Z Flip配備了由三星超薄玻璃製成的Infinity Flex Display，可提供時尚、優質的外觀並提供身歷其境的觀看體驗，「三星首創的UTG技術不同於其他Galaxy旗艦設備。螢幕彎曲時應小心操作。同樣的，Galaxy Z Flip在UTG上方具有類似於Galaxy Fold的保護層。」

至於三星是否會為Galaxy Z Flip提供與Galaxy Fold相同的螢幕更換服務，三星表示消費者可以119美元的價格更換一次螢幕，且可獲得一次專為Galaxy Z Flip設計的免費螢幕保護膜服務，「螢幕保護膜將由專業人員使用適當的設備來對齊及應用。」

尼爾森認為，三星可能是使用混合塑料聚合物來打造該螢幕，其中混入了玻璃的碎屑，因此將該螢幕稱作「玻璃螢幕」。但若事實如此，以「玻璃螢幕」作為主要賣點的Galaxy Z Flip售價達1,380美元就有點太貴了。

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