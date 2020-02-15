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該入手嗎？三星公開Galaxy Z Flip的開發原因與設計想法

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▲Galaxy Z Flip官方介紹影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

2020年2月，三星發表旗下第二款螢幕可以折疊的手機“Galaxy Z Flip”，台灣方面火速在2月13日公開上市情報，不像Galaxy Fold讓手機螢幕可以變大，而是在極限空間內讓手機縮小，而且效能、拍攝能力還不是目前最頂規的，售價台幣48,880元，透過三星公開的設計想法，終於了解該公司會這麼做的原因。

相信經常關注智慧型手機發展的人會發現，這幾年的三星手機都走同一個方向-「更大的螢幕」發展，不管是旗下的Galaxy S 系列，還是Galaxy Note 系列，搭配中階機，讓三星在這幾年持續成為市場出貨第一的廠商，相較於LG公司，三星手機部門走到哪都有風。

不過這款Galaxy Z Flip不太一樣，它不是為了讓螢幕變大而開發，而是為了方便收納、讓手機更容易放進去口袋而開發，走的是一個時尚前衛的路線，所以三星特別為它打造的發表舞台是選在紐約時裝周跟洛杉磯的奧斯卡頒獎典禮。

三星透露，設計該款手機過程中，（1）手機折起來可以看到什麼訊息、（2）手機張開來可以多任務處理，這兩個用戶體驗是開發的重點。

Galaxy Z Flip國際版本共有三個顏色-黑色（Mirror Black）、紫色（Mirror Purple）、金色（Mirror Gold），同時間與Thom Browne打造了一個灰色限定版本。台灣引進的黑色、紫色版本直接稱它為「頑美紫」、「頑美黑」，有種輕時尚的意味，實際應用上，使用者可以在外面的小螢幕查看時間、電力跟各種通知，如果你願意，甚至可以在1.1吋螢幕檢視自拍時的樣子（雖然有點蠢）、控制正在播放的音樂。

三星電子進一步指出，Galaxy Z系列為可折疊行動設備帶來全新的指標，為用戶的生活增加了時尚氣息。為了達到這目標，最終開發團隊選擇了玻璃材質，讓黑色、金色跟紫色可以依照折疊的角度反射出不一樣的色調。

 

至於許多人關心的手機折疊方面的問題，不同於Galaxy Fold，三星為它開發了Hideaway Hinge鋁合金鉸鏈設計，讓手機除了直立也可以安全的以任何角度彎曲，除了輕鬆可以擺放在桌上看影片，也可以像粉餅盒一樣手持開闔來看影音，更重要的是，折起來大小只有87.4 x 73.6 x 17.3mm，可以方便收在任何的口袋裡面。

Galaxy Z Flip上持續採用三星引以為傲的 Dynamic AMOLED 顯示面板，完全張開的6.7吋螢幕可以呈現100% DCI-P3廣色域，最高亮度也達到1100nits、對比度達到2,000,000：1，拍照，使用的是最大光圈F1.8的1200萬畫素雙鏡頭，透過指紋辨識，可以快速使用Samsung Pay購物，基本上可以因應所有用戶對手機的任何需求，不管是要看電影、還是即時通訊。

小結：

如果智慧型手機在未來5年內，仍是人們通話、吸收資訊主要的使用媒介，那麼在結合新科技的前提下，它還能怎麼樣發展？國外科技媒體《The Verge》用了一個「翻蓋手機值得一試，因為現在手機看起來都一樣」當標題，恰巧與記者看到奧斯卡頒獎典禮的Galaxy Z Filp廣告時的心情一樣，或許三星這款Galay Z Filp，做了最好的示範，台灣三星稱它為「改變未來形態的手機」，不過該款手機使用的是高通Snapdragon 855+行動平台，電池容量也只有3300mAh，對於雙螢幕顯示來說，續航力可能是個購機會需要考量的因素。

＊圖片、資料來源：Samsung Newsroom

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