101歲人瑞與20歲正妹連署罷韓！「相距80年的連結」公民割草揭關鍵因素

▲罷韓總部。（圖／記者洪靖宜攝）



記者邱茀濱／綜合報導

「相距八十載的連結是對高雄的疼惜。」公民割草行動今（18）日在臉書兩張分別是民國8年、民國88年出生的連署書，指出罷韓團體志工在分區分里時，意外發現有一名剛滿20歲的女學生與一名101歲的老奶奶都出面罷免韓國瑜，形容這是「相距八十年的疼惜」。

公民割草行表示，罷韓團體收齊30萬份連署書後，志工正為連署書造冊做準備，然而在分區分里時，意外發現兩張相差80年的連署書，分別為民國8年出生、剛滿20歲的女學生與民國88年出生、今年101歲的老奶奶。「一位是我們發現最年輕的連署者，一位則是年紀最長的連署者。」

▲相聚八十年的疼惜。（圖／翻攝公民割草行動臉書，下同）



「韓粉常說，韓市長做得那麼好，有什麼資格罷免他？」對此，公民割草行動表示必須大喊「因為疼惜高雄。」接著他們連三問，「韓市長如果真的做得好，不到一個月連署書怎麼會突破三十萬份？韓市長如果真的做得好，為什麼不管多遠都有連署書一封封送達？韓市長如果真的做得好，為什麼會不分男女老少都願意站出連署？」

最後，公民割草行動強調「罷免韓國瑜，正是因為我們疼惜高雄！」同時呼籲民眾一起站出來，「開韓國瑜的遮羞布」。

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