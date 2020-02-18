喝一杯雞尾酒副機師遭華航解雇　打官司爭公道勝訴確定

▲黃姓副機師因為喝了一杯雞尾酒遭華航解雇，打官司確認僱傭關係仍存在。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

黃姓男子與中華航空簽約，由華航出資到美國培訓1年多，順利通過培訓後，華航聘用他為正是副機師。但獲聘後9天，華航就以黃男在與美國教練餐敘時喝了一杯雞尾酒，已經違反訓練期間禁酒的規定，將黃男解僱。黃男不滿，起訴確認僱傭關係存在，最高法院審理後，認為華航的作法為民法上的「權利濫用」行為，解僱不合法，因此判決雙方間雇傭關係仍確定存在。

黃男起訴指出，他在2014年10月與華航簽立飛航組員職前訓練協議書，由華航出資讓他到國外接受飛行培訓。他在2016年4月6日考核合格，華航在當月8日通知他完訓，並決定與他簽立機師聘僱契約，由他擔任試用副機師，通知當月18日報到簽約。但他上工不到10天，華航在當月27日就預告聘僱契約將於5月7日終止。

華航終止聘僱契約的原因，竟是因為黃男在2016年4月8日結訓晚間，他美國飛行教練餐敘席間，敬酒飲用雞尾酒一杯，已經違反職前協議書中約定所有學員不准喝酒的禁酒規定，所以華航決定終止契約。黃男不滿，認為喝酒當晚已經結訓，並非訓練期間，故華航無理由將他解僱，因此起訴確認雙方間僱傭關係仍存在。

法院審理時，華航否認解僱不合法，辯稱機師的工作關係到飛機上數百人的性命，應本於高度注意義務，秉持專業，嚴格遵守各種飛航規定；而黃男飲酒的時間點仍屬「訓練期間」，且從受訓開始到通過訓練成為副機師皆屬「試用期間」，公司必須嚴審副機師行為、職務適合性及能力，故解僱合理。

華航的辯詞法院均不採信，一二審均判華航敗訴。其中二審高等法院認為，華航僅因黃男訓練完畢考核合格後，與教練餐敘時向教練敬酒飲用雞尾酒一杯的事由，就逕予預告終止聘僱契約，應屬民法上「權利濫用」行為，乃不合法解僱，因此判決黃男勝訴。華航上訴第三審，最高法院審理後，18日駁回華航上訴，全案確定。