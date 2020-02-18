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找疫情源頭　湖北調查1月20日前發燒者及買藥患者名單

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲湖北省為了追查疫情源頭，將徹查1月20日前就診的發燒患者。（圖／路透社）

記者郭卉寧／綜合報導

為了找到新冠肺炎（COVID-19）疫情源頭，湖北省18日宣布，將全面排查在1月20日前到醫療機構就診的發燒患者，以及在實體藥店或網路購買退燒與止咳藥類的人員，並對其做後續的檢測、隔離收治等作業。另外，也將嚴格要求各醫院及門診落實求診患者的登記制度，且每日回報發燒者訊息。

湖北省人民政府網站指出，目前疫情防控工作正處最吃勁的關鍵期，為了從源頭上切斷傳染源，阻斷傳播途徑，並實現早發現、早報告、早隔離、早救治等，發布八項措施。其中一項措施指出，要回溯至1月20日以來，各醫療機構就診的發燒患者，以及通過實體藥店或網路購買退燒藥、止咳類藥品的民眾，並掌握其就診或購藥時間等，進行後續的檢測或隔離收治等作業。

▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

▲湖北省政府指出，此次徹查也包含在實體藥店及網路購買退燒、止咳類藥品的民眾。（圖／路透社，下同。）

湖北省政府也表示，將嚴格要求各定點醫院與門診落實患者的登記制度，並對發燒患者進行每日訊息上報；除了在實體店購買藥品要查驗登記外，網路上買藥品也須實名登記，並每日回報所屬防控指揮部。

另外，湖北省政府指出，若有單位未落實防控措施、排查不力等，導致疫情蔓延，一律「從快從嚴追責問責」；如果是民眾不誠實上報發燒症狀，或拒絕配合排查，將依照法律追究相關責任。遇到未上報發燒患者、四類人員（確診患者、疑似患者、發燒發者、確診患者的密切接觸者）收治不到位等情況，民眾也可以藉由相關專線或APP進行舉報。

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

湖北省的八項措施：

一、各市（州）、縣（市、區）、鄉鎮（街道）防控指揮部要統籌公安、衛健、民政、綜治、社區等力量，以社區、村組為單位，逐戶逐人上門排摸、核實情況，全面掌握社區、村組發熱病人數量、基礎資訊和病情狀態，並做好資訊登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。

二、居（村）民要做好自身健康監測，一旦出現發熱（≥37.3℃）、咳嗽等症狀，必須第一時間向社區（村）報告。社區（村）對發熱病人報告的健康資訊認真進行核查，對確認的發熱病人就近轉送至發熱門診就診。

三、全面排查1月20日以來，各醫療機構就診的發熱病人、通過實體藥店購買或網上訂購降熱退燒止咳類藥品人員，掌握上述人員就診或購藥時間、姓名、公民身份號碼、現居住位址、聯繫電話等資訊，並組織上門核實、後續檢測、隔離收治等工作。

四、各定點醫院、發熱門診要嚴格落實就診人就醫實名登記制度，對發熱病人資訊每日匯總上報所屬防控指揮部。

五、各藥店對購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）的，要對用藥人身份資訊進行查驗登記，用藥人須提供居民身份證或醫保卡等有效身份證明原件；代購的，代購人員要出示用藥人居民身份證或醫保卡等有效身份證明原件，並登記代購人資訊，每日匯總上報所屬防控指揮部。

六、通過網上購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）必須實名登記，各寄遞企業對寄遞藥品人員身份資訊進行查驗登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。

七、群眾可通過12345熱線、鄂匯辦APP疫情防控專區等途徑，對發熱病人不上報、四類人員收治不到位、疫情防控措施不落實等問題進行舉報。

八、對因防控措施不實、排查核查不力導致疫情蔓延的單位，一律從快從嚴追責問責；對不如實上報發熱症狀或拒不配合排查核查的個人，依照法律法規，追究相關責任。

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