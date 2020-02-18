時力推18歲投票修憲草案　王婉諭：年輕人應擁有實質政治影響力

▲時代力量召開「投票年齡18歲，修憲就是現在」記者會。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者張乃文／綜合報導

立法院於21日開議，針對民眾黨推動《憲法修正案》公民權下修至18歲，時代力量黨團也正式提出修憲草案。立委王婉諭表示，公民權下修至18歲勢在必行，讓青年世代關注的議題，更被政治人物關注，「年輕人應該參與更多」，他們應該擁有更實質的政治影響力！

王婉諭18日在臉書表示，每一個議題、每一個政策，都應該有青年的面向，公民權下修，是目前具有高度共識的議題；而目前全球18歲投票的國家將近9成，對於年輕人權利義務相關規範的混亂，更突顯了一個國家對青年的態度。她說，會提出18歲公民權《憲法修正案》，就是希望早日讓18歲成為真正的成年禮。

王婉諭認為近年來，無論是社會運動、政策議題等，青年世代都勇敢地發出聲音、實際行動；包括能源轉型、氣候變遷政策，所影響的是我們未來的生活環境，居住正義更是台灣數十年來錯誤的經濟發展模式，所造成的世代不正義。她直言「年輕人應該參與更多，他們應該擁有更實質的政治影響力！」



王婉諭指出，讓公民權下修至18歲勢在必行，讓青年世代關注的議題，更被政治人物關注，加速台灣往進步的方向改變。她舉例，去年由臺灣學生聯合會舉辦的模擬投票，也揭示了許多即使沒有投票權的大學生，對政治及各種議題依然高度關心，像是少子女化、居住正義、勞權、網路媒體納管等。



王婉諭更說，時力會尋求各黨派的支持，一起連署修憲草案，讓立法院盡速組成修憲委員會，早日讓18歲成為真正的成年禮。