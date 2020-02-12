民眾黨團拜會時力黨團　王婉諭：價值立場相符才有合作可能

▲時力與民眾黨會面。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者張乃文／綜合報導

民眾黨團12日拜會時代力量黨團，會後時力立委王婉諭表示，這場會面是收到民眾黨團邀請一起針對彼此在意的議題進行討論，更了解進一步合作的可能。王婉諭說，她特別提到2個主題，包括犯罪被害人保護以及性別平權相關保障。同時她也認為，只要彼此的立場、價值是符合的，都可以有合作的空間。

王婉諭12日在臉書PO出時代力量黨團與民眾黨團會面的照片。她說，收到了民眾黨團邀請，早上便與民眾黨團的5位立委一起針對彼此在意的議題進行交流。王婉諭強調，時代力量一向秉持著就事論事的態度，針對任何議題，只要彼此的立場、價值是符合的，都可以有合作的空間，若是個別議題，應該清楚表明各黨團的基本立場，才有理性對話與進一步合作的可能。

王婉諭在會中特別提出了2個主題，包括「犯罪被害人保護」以及「性別平權相關保障」，想了解民眾黨的立場。她解釋，民間有許多人與犯保協會交流過後，都會覺得目前的運作制度，有相當大的改變空間，整體而言時力認為，犯保組織編制應該更為正式，比照司改國是會議的結論，更改到行政院轄下，讓立法院能好好監督該協會的運作。

另外，性別平權方面，王婉諭說，這一直是時代力量長期關注的議題，在同婚法案通過後，仍還有許多地方需要努力，而前幾個會期，時代力量黨團曾針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條-1，曾提出修正動議，但遺憾當時未能通過，如今還是希望能持續將同性婚姻相關法案，往更完整的目標邁進。

王婉諭說，民眾黨談及，在立法院內小黨要一起合作、努力，而時代力量方面則是始終堅持著公平正義的軸線，對於任何議題保持開放的態度，只要是建構在價值立場與時代力量一致的前提上，就有進一步溝通、合作的可能。