時力黨團續推《公益揭發保護法》　籲立專法保護吹哨者

▲時代力量黨團召開「專法保護公益揭發，讓揭弊人免於恐懼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團11日召開記者會，再次提出《公益揭發保護法》草案，黨團總召邱顯智表示，時力黨團早在2017年即率先提出《公益揭發保護法》，然而經過近3年的審議過程，仍無法如期在第九屆立法院審議完成，因此時代力量黨團第一個法案就提出該法，期盼能及早三讀通過。

時代力量黨團11日上午召開「專法保護公益揭發，讓揭弊人免於恐懼」記者會，公布時力黨團本屆首要提出的《公益揭發保護法》草案，包含邱顯智、時代力量立委陳椒華、王婉諭與時代力量新竹縣議員連郁婷共同主持，揭發公部門貪污案而被免職的吹哨者戴立紳也到場支持。

▲時代力量黨團召開「專法保護公益揭發，讓揭弊人免於恐懼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智表示，時力黨團提出的《公益揭發保護法》有七項特色，包含專法鼓勵揭發、公私部門均保護、擴大身分保障範圍、保障免職後再任公職之權益、放寬揭發條件與對象、訂定懲罰性損害賠償金及檢舉獎金等相關規定。

邱顯智指出，最近的武漢肺炎，大家都讚許吹哨者照亮了黑暗，但是從很多例子都可以看到，這些吹哨者其實是被黑暗吞噬、痛苦不堪，應該要給揭弊者「這個社會支持你」的訊息。在這樣的考量下，時代力量黨團因而將《公益揭發保護法》列為最優先的法案。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華則表示，自己長期在環境保護和食品安全領域努力，深知這些事情的改善，需要更多的揭弊者挺身而出，而立法的保護，就是為了避免相繼的吹哨者受害案例，使越來越多的人不敢揭弊。

王婉諭也強調，時代力量過去不斷推動公平正義在台灣的落實，而吹哨者保護在此次疫情非常緊張的情況下，便能看出其重要性。她說，社會上有許多人都希望可以做正確的事情，但卻沒有相關的法律可以保障他們，這就是時代力量希望優先推動公益揭發保護法的原因。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



因揭發弊案遭判決有罪免刑的戴立紳表示，這個法案很可惜最終在第九屆立法院未能通過，他認為上一屆相關版本的討論已經十分完備，尤其行政院長蘇貞昌也曾說要優先通過該法，因此呼籲行政部門及朝野各黨，能儘速提出和通過《公益揭發保護法》，讓法案不再延宕，公義得以彰顯。

連郁婷則指出，公務員若將相關揭弊內容提供給民意代表，便可能有洩密之嫌，《公益揭發保護法》正可以解決這個問題，讓公務員免於洩密的刑責，因此呼籲能趕儘快三讀通過，鼓勵社會說出不對的事情。

▼揭弊人戴立紳。（圖／記者屠惠剛攝）



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