時力選後人事改組！秘書長交棒陳志明　林鈺傑、高鈺婷接副秘書長

▲陳志明將出任黨秘書長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量11日召開決策會議，發言人陳志明將於3月1日出任秘書長一職，並同時兼任發言人職務；同時新任兩位副秘書長，一位為前時代力量立委徐永明國會辦公室主任林鈺傑，另一位則為今年角逐新竹市立委失利的高鈺婷。

時代力量11日下午舉行決策委員會，亦為大選後召開的首次會議。會中經決策委員會決議，進行地方黨部人事調整，由立委陳椒華擔任台南黨部主委，醫師詹智鈞則擔任屏東黨部主委，並著手籌畫屏東黨部成立事宜。

▲高鈺婷將接任副秘書長。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量表示，中央黨部新任兩位副秘書長，分別為林鈺傑與高鈺婷。另外，基隆市議員陳薇仲、桃園市議員簡智翔等兩位副秘書長繼續留任。

此外，現任新任秘書長吳佩芸也將卸去職務，新任秘書長陳志明將於3月1日上任，並同時兼任發言人。

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