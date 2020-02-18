沈富雄曝：鑽石公主號有一個優點　被稱「海上武漢」言過其實！





▲鑽石公主號。（圖／路透）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情讓全球人心惶惶，由於停靠在日本橫濱的鑽石公主號成為大陸地區外最多確診病例，因此被網友稱為「小武漢」。不過前立委沈富雄認為，要將鑽石公主號稱為「海上武漢」，是言過其實，因為以死亡率來看，鑽石公主號遠比武漢或整個湖北省輕很多。

沈富雄在17日播出的節目《少康戰情室》中表示，有些人將鑽石公主號比喻成「海上的武漢」，甚至有人說是海上的和平醫院，但他覺得言過其實。因為船上有一個優點，雖然是半封閉的空間，但因為上面只有3000多人，要追蹤的人數也不會超過3000多這數字。

沈富雄將這3000人分成3種，分別是確診重症、確診輕症，以及未確診的人。他認為，如果日本政府猶豫不決、不快速處理的話，那麼確診輕症的人數，會持續往確診重症這個方向走，而變成確診重症的話，都會往日本送，所以日本是倒楣的。

沈富雄提到，鑽石公主號上的重症率比武漢低很多，且用死亡率來看，400多個人確診，若用2％要死8個，1％要死4個，所以整體病況遠比武漢或湖北省來得輕。

至於旅客被留在船上，沈富雄認為，這些人是感到挫折、焦慮，因為等於坐牢，但並沒有恐慌，只是覺得很倒楣，怎麼會關在那那麼久？「所以這個觀念上，是大家把它講得太恐怖了！」

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