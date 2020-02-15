桃園環局雇資收臨時工　月工資3,706元

▲桃園環境清潔稽查大隊雇資收臨時工月工資3,706元。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環境清潔稽查大隊推動「循環經濟資收大軍計畫」，將僱用資源回收臨時工151名，每月工作25小時，時薪158元，扣除勞保自付額244元，月工資3,706元，即日起至18日開放報名，低收入戶、中低收入戶、弱勢、殘障者或單親家庭資格者優先錄取。

市府清潔大隊15日表示， 此計畫進用的臨時工資格，為個人專職從事撿拾資源回收物，再交付回收商變賣獲取價金的國人，如符合低收入戶、中低收入戶、弱勢、殘障者或單親家庭資格者優先錄取；工作內容包括協助環境清潔稽查大隊各區中隊分類資收物，巡查包括觀光風景景點、公共場所及交通場站等公共場所回收點，協助道路巡檢、環境清潔及撿拾遭棄置回收物，以及協助里桃樂資收站或資源回收站分類清運資收物工作。

清潔大隊表示，此計畫工作期程預計從26日起至12月18日，將僱用資源回收臨時工151名，薪資為每小時158元，每月工作25小時，每月工資扣除勞保自付額244元，共3,706元。由於此計畫未符合健保加保資格，因此不提供健保，工作地點為清潔大隊及所屬各區中隊指定地點。

即日起至18日下午5點止開放報名，意者可至市府環保局、清潔大隊或是市府就業服務處官網下載報名表，也可至清潔大隊及各區中隊隊部索取。

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