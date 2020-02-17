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郁慕明將卸任新黨主席　秘書長吳成典接棒

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▲新黨召開《全民公投KO惡法》下架反滲透法記者會，黨主席郁慕明發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲新黨主席郁慕明。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

新黨17日進行第九屆黨主席及黨代表選舉，由現任新黨秘書長吳成典當選主席，並將於21日正式就職。

新黨發言人王炳忠表示，新黨於1993年創黨，過去由全委會委員選出召集人領導新黨，2003年起改為黨員直選主席，第一屆至第八屆主席由郁慕明擔任。

王炳忠說明，新黨主席及黨代表兩年一任，過去由於無人競選主席，經全委會同意由郁慕明主席同額競選連任。現郁慕明主席任期屆滿，經新黨選委會公告後，共有吳成典及陳麗玲兩位同志登記參選主席，並於1月15日寄發黨員選票，按規定採通訊投票，17日在新黨黨部進行開票。

王炳忠表示，第九屆新黨主席選舉，投票率約四成，吳成典獲63.78%得票，陳麗玲得票則獲35.41%。新黨主席選舉為良性的君子之爭，兩人都是長年為新黨奉獻的資深黨員，雙方都說好不論最後是誰當選，都會盡心盡力幫助對方領導新黨，衝破難關，再創輝煌。

此次當選第九屆新黨主席的吳成典為現任新黨秘書長，現年63歲，曾代表新黨任國大代表、立法委員，也是出身金門的前金門縣副縣長。吳成典於2001年率先赴大陸談判「小三通」，當時差點被時任陸委會主委的蔡英文揚言治罪，近年來亦積極推動「金廈生活圈」理念，堅定主張兩岸和平統一。

吳成典參選新黨主席政見為：承先啟後，新黨永續發展，和平統一，保障台灣，發展組織，培訓青年軍，廣結有志之士，共同承擔使命責任。 王炳忠強調，新黨沒有路線之爭，大家都認為新黨一路堅持的理念和主張是正確的。第九屆黨代表選舉開票目前也同步進行，有不少參選者都是四十歲以下的年輕人。

新黨將於21日召開第九屆第一次黨代表會議，由黨代表相互選出全委會委員，第九屆黨主席也將同時就職。

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