王炳忠父子控告周玉蔻洩密兼妨害名譽　周婦無罪確定

▲王炳忠曾在高等法院前，批評周玉蔻的行為就像是『嘎抓』（台語、蟑螂），躲在黑暗處放話。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新黨青年軍王炳忠捲入首件陸生共諜周泓旭案，媒體人周玉蔻竟在政論節目爆料，指稱王炳忠疑似發展共諜組織，還說王炳忠父親王進步，帳戶中匯入500萬元。王炳忠父子認為爆料不實，對周婦提出刑事自訴，控告她涉嫌洩密、妨害秘密等罪，周婦一審無罪，案經上訴，高等法院二審12日駁回上訴，周婦無罪確定。

本案源於2017年3月初，台北地檢署發現來自大陸遼寧地區的大陸來台學生周泓旭，疑似在台灣發展共諜組織。周男遭逮捕聲押獲准，檢方深入追查後，發現新黨的王炳忠等人疑似與周泓旭有關，因此在2017年12月間，到王炳忠等人的住處進行搜索，沒想到王炳忠不僅拒絕開門，與辦案人員僵持，還大開直播將搜索行動公諸於世，引發軒然大波。

王炳忠直播搜索事件爆發後2天，周玉蔻在政論節目上開講，說王炳忠為了大陸官方而發展「類軍事組織」，還直接說王炳忠父親王進步的帳戶內，匯進不明資金500萬元。王氏父子不滿，提出民刑事訴訟，其中刑事妨害名譽部分，檢方最後做出不起訴處分。王炳忠父子不服，改對周婦提出自訴。

刑事自訴部分一審無罪，案經上訴，高等法院二審12日宣判，仍認定周婦乃針對可受公評之事，所做出善意評論，並認為周婦已經善盡查證責任，故駁回王炳忠父子的上訴，仍判決周婦無罪，全案確定。

至於本案民事求償部分，王氏父子求償名譽損失148.7萬元，但一二審法院均駁回請求。對此，王炳忠二審宣判後表示，將努力推動「反網路霸凌法」立法。他認為，如果所有人都像周婦，審判過程中對消息來源完全交代不清，還獲得法院認定善盡查證責任，最後判決免賠，「如果未來所有人都可以躲在黑暗處、躲在不須露臉的黑暗裏頭，就像是『嘎抓』（台語、蟑螂），躲在黑暗處放話，然後不需要提出任何憑據、依據，所以一定要推動立法。」