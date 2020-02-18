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「你欠炸喔！」收到汽油彈恐嚇攻擊信　罷韓團體要求韓國瑜出來面對

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▲罷韓團體說明收到恐嚇信 。（圖／Wecare高雄提供）
▲罷韓團體說明收到恐嚇信 。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

罷韓團體再次收到恐嚇信！並在信件右邊預告21日要向「光復高雄總部」丟擲汽油彈，並要大家「等著瞧」，Wecare高雄17日下午已向警方報案，尹立提到要韓國瑜出面回應：「身為最高治安首長，治安惡化他要負最大責任，源頭是他自己，應對此事作表態」，另外連署書已破30萬，整理起來繁複，過去人力放在連署上，現在將把人力放在整理。

▲▼ 罷韓恐嚇信 。（圖／翻攝WeCare臉書）

▲罷韓恐嚇信 。（圖／翻攝WeCare臉書）

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋提到，自從連署書收到超過25萬以上後，就有韓粉不斷檢舉連署攤位，甚至在現場推擠志工，包圍攤位，嚴重挑戰治安，韓國瑜是長在昨日慰問員警高雄市，但光復總部收到恐嚇信，還有人持開山刀搶檳榔攤，治安受到挑戰，韓粉對於罷免團體威嚇從言語暴力到肢體暴力，對於志工們的生命安全是一大挑戰。

Wecare高雄發起人尹立則表示，越接近成功罷免韓國瑜，韓粉恐嚇越不會停止，呼籲韓粉，對罷免團體的威脅等於是對高雄市民意的威脅。尤其這封信上頭還寫著2越21日要對光復高雄總部丟擲汽油彈，也一樣充滿難聽字眼，連署書充滿謾罵威脅和詛咒。尹立強調：「罷免是人民公民權，沒有反罷免權利，任何針對罷免行動做出不當行為，是違反選罷法，呼籲韓粉不要以身試法，可以支持韓國瑜，但是不能阻擋罷免，說要炸總部，破壞連署書，已經報警處理。」

收到恐嚇信，尹立表示：「2月21日已經請警方來加強保護我們總部，尤其是韓國瑜到目前為止，從來沒有對韓粉不理性行為制止，韓國瑜是高雄市最高治安首長，治安惡化他要負最大責任，源頭是他自己，市長應保護我們安危，應對此事作表態。」

▲罷韓團體說明收到恐嚇信 。（圖／Wecare高雄提供）

▲造冊情況 。（圖／Wecare高雄提供）

由於連署書已經超過30萬份，整理起來費工，罷韓志工們目前正輪班整理中，尹立指出發出六日動動員令後已經超過30萬份，不僅提早達標，還有公民割草行動及其他連署單位都還沒算，加起來應已經超過40多萬，但還是會繼續收，因為破50萬都有可能，但整理工作量龐大，必須一張張核對，還要複印造冊，過去人力放在連署上，現在把人力放在整理。

就怕收集來的連署書遭竊，尹立表示：「總部收到連署書後，會分送到幾個點，都有相關安全措施，大家不用擔心。」對於連署書數量，罷韓團體也相當有信心，尹立說：「58萬份我覺得有可能，但這是高雄高度民意展現，呼籲韓國瑜提早下台，可以省下8千萬公帑，可以讓城市盡快回到正常。」

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