陽明山花季15日開跑為期37天　例假日交通管制看這裡

▲陽明山花季例假日賞花人潮眾多，警方也將視狀況調整管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

陽明山花季將從2月15日開始至3月22日為止，為期37天的活動，北市府也為了陽明山區以及周遭交通問題，除了特別加強疏導車流以及取締、拖吊違規停車外，也將於特殊假日擬定交通管制措施。

北市交通警察大隊表示，因例假日期間上山賞花人潮恐會變多，所以也擬定2月16、22、23、28、29日及3月1、7、8、14、15、21、22日等12天例假日，將實施花季期間交通管制措施。

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▲警方也建議民眾可以轉搭捷運、公車，以免因塞車影響出遊興致。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，針對陽明山交通狀況調整時間以及範圍，例假日上山管制時間從7時至16時，持通行證（條）之自小客（貨）車除外，管制地點則是「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」。

下山管制時間，從14時至18時，地點位於「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，另外彈性管制點包括「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」、「至善路3段71巷口」及「陽金公路、中湖戰備道路口」等4處。

警方也提醒民眾，山上停車空間有限，為了避免出遊交通不便影響興致，建議民眾可以轉搭捷運、公車等大眾運輸工具，花季專車也將於台北車站、捷運劍潭站、士林站以及石牌站還有北投站等地接駁車載民眾上山賞花。

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