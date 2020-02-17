「國民黨不能排除特定年齡層」　郝龍斌：蘇貞昌、游錫堃都超過70歲





▲國民黨主席政見會，郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨於2020總統、立委大選慘敗，前黨主席吳敦義率全體黨務幹部向中常會總辭，而國民黨也將在3月7日舉辦黨主席補選。前國民黨副主席郝龍斌17日表示，國民黨的未來不應限制年齡狀態，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃都超過70歲，「也沒人懷疑他們的未來」，因此不能排除特定的年齡層。

郝龍斌17日在臉書上發文提及國民黨的未來。他表示，國民黨的未來就是現在，國民黨主席要有無私的胸懷，把自己當作泥土，讓同志從背上踩過，踩成一條康莊大道。

郝龍斌說，未來，不應侷限在時間座標，更不應限制年齡狀態。美國民主黨的初選參選人拜登與桑德斯，都年近78歲，沒有人否定他們的未來；國內的蘇貞昌與游錫堃也都超過70歲，也沒有人懷疑他們的未來。可見決定未來的因素不是年齡，而是能力、心態與經驗。因此「未來就是現在，只有現在強大，才有未來。」

郝龍斌提到，自己擔任黨主席的使命之一，就是以無私的精神，幫助黨內同志更上層樓，讓更多同志成長、成功；越多同志成功，國民黨就愈有能量重返執政，撥亂反正。周遭不乏具有這樣胸懷的人，像是父母親幫助孩子成功、老師指導學生成功、統帥帶領部屬成功都是。國民黨主席一定要有這種胸懷，把自己當作泥土，讓同志從背上踩過，踩成一條康莊大道。

郝龍斌認為，國民黨的未來需要老、中、青「全齡化」支持，不能畫地自限，排除特定的年齡層，這是常識。國民黨的現在，需要一位有能力、有歷練的黨主席，用無私的精神來強大國民黨，這是共識。

「簡單的說，現在的國民黨要打勝仗，需要一位有能力、有經驗的黨主席。」郝龍斌提到，否則就像在戰場上，把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊打敗仗。現在是國民黨核心價值的存續關鍵時刻，捍衛中華民國與堅決反對台獨，是國民黨與民進黨的關鍵戰役。在戰場上，他有能力、更有經驗，帶領新兵熟悉戰場、習慣砲火，指揮部隊履危為安、反敗為勝。

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