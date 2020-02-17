人行釋1.2兆流動性救經濟　專家：寬鬆持續2月底降準有譜





▲疫情持續，人行釋出資金救市。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情持續，中國人民銀行（大陸央行）今天再次釋出寬鬆訊號，展開規模2000億元（人民幣，下同）的1年期MLF操作，和1000億元逆回購操作，等於替市場一口氣放出3000億，約合新台幣1.28兆元的流動性，以配合官方維穩、抗擊疫情影響的主旋律。專家認為，人行2月底實施定向降準的機率正在提高。

根據人行17日上午公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開2000億元MLF（中期借貸便利）操作和1000億元7天期逆回購操作。其中， MLF操作中標利率為3.15%，較前次下降10個基點，7天期逆回購操作利率為2.4%，與前次相同。測算今日有1兆元逆回購到期，央行此舉相等於淨回籠7000億元。

▲專家認為人行可能很快再次定向降準。（圖／視覺中國）

在中央持續加碼財政刺激下，A股三大指數迎來罕見的開盤同時大漲，截至午間收盤，上證指數漲1.3%、深圳成指漲2.01%、創業板指漲3.23%。在此之前，A股2月3日春節後復盤首日，上證指數開盤就暴跌8.73%，創23年紀錄。

面對企業10日起紛紛開工後，維穩全年度經濟增長的重任，大陸財政部長劉昆日前公開在《求是》雜誌刊文喊話，表示政府今年將採取積極的財政政策，於著重結構調整中的「提質」和「增效」導向，包括把更大規模減稅降費落實到位。

同時，央行本次的公開市場操作，除釋放中長期流動性資金，也有引導本月LPR（貸款市場報價利率）下滑，和後續進一步推出政策紅利的用意。方正證券首席經濟學家顏色表示，「月底之前大概率會有定向降準的措施。」

顏色說，隨著疫情好轉，復工需求加大，貨幣政策會從短期逆回購操作轉變為MLF+LPR操作，同時伴隨定向降準，目的在於支持企業中長期信貸需求。他認為，今後在正常情況下，依然會以MLF調整為首，其他政策性利率會伴隨MLF同步調整，包括逆回購和LPR，預計一年期和5年期LPR都會同步下調，同時未來總量的貨幣政策受限於通脹情況，做出適度調整。

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