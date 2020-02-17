湖北「新一把手」履新第4天…1.5hrs發3道最嚴封控令！親督疫情防控

▲湖北省疫情防控指揮部調整，應勇任指揮長。（圖／記者陳政錄攝）

記者鄭思楠／綜合報導

2月16日下午，在1.5個小時內，剛履新4天的新任湖北省委書記應勇連發三道關於城鄉社區、村組封閉管理措施的重磅通知。此外，他當天下午還召開了省防控指揮部指揮長會議，迅速調整湖北防控指揮部組成人員及職責分工。

湖北省人民政府17日公佈，該會議調整湖北防控指揮部組成人員及職責分工，優化指揮部統籌協調、督促檢查、推動落實等職能，確保反應果斷迅速、運轉高效有序、執行堅決有力；調整後，湖北省防控指揮部下設辦公室和綜合組、醫療救治與疾控組、物資與市場保障組、宣傳組、社會穩定組等5個工作組。

此外，應勇還連發三道重磅通知。湖北省人民政府網顯示，《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》於15時46分發布，隨後湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部分別於16時57分佈了《關於加強城市社區、小區封閉管理工作的通知》，17時12分發布了《關於加強農村村組封閉管理工作的通知》。

其中，《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》要求，城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理；對所有居民開展拉網式動態滾動篩查，做到「不漏一戶、不落一人、不斷一天」，確保全覆蓋、無盲區。

《關於加強城市社區、小區封閉管理工作的通知》要求，所有小區、樓棟、門棟在保證消防安全的前提下原則上只保留一個出入口，住戶無特殊情況一律不准外出，每戶每3天派出1名人員外出購買生活必需品。

《關於加強農村村組封閉管理工作的通知》要求，以自然村組（村灣）為單元實施硬隔離，原則上每個村組（村灣）保留一個出入口，安排人員加強值守；非本村組（村灣）人員和車輛一律不准進入，每戶每3天可派出一人購買必需生活用品和急需的農業生產資料。

據《南方都市報》報導，湖北省委書記應勇於2月15日到武漢市的醫院、社區、超市等地調研疫情防控工作，調研結束後，連夜主持省委常委會（擴大）會議，部署推進全省疫情防控工作。