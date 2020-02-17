真的「AMAZING」！「黑底金字方型小套套」詢問度破表　高雄農產中東衝一波





▲高雄首選農產拓展中東版圖，波灣食品展詢問度激增。（圖／高雄市政府農業局提供，以下皆同）

記者袁茵／高雄報導

受新冠肺炎影響，部分出口中國農產受阻，高雄市農業局為減低高雄農產出口外銷衝擊，肩負起加強行銷「高雄首選」品牌的責任，2月份前進中東拓銷辦理波灣國際食品展，其中一鳴生技農園神秘果系列商品，因包裝創新特別，黑底金字小方型神似男性用品，風靡全場。

高市府農業局為將「高雄首選」農產品牌推向全球，積極媒合國際市場通路，16日至20日再度搶攻中東地區最大規模的「2020波灣國際食品展」。

農業局以番石榴、蜜棗和紅龍果為推廣重點，這回更首次加入大寮農會出產的紅豆加工品、加洲果菜運銷合作社現場提供口味濃郁獨特的青花菜乾、一鳴生技農園創新包裝的神秘果系列商品及玉荷包果乾，風靡全場，吸引中東買家駐足。

參觀買主以黎巴嫩、南非、科威特、印度等國買主，及杜拜當地貿易商、傳統市場的販運商為主，由於高雄蜜棗近年來透過品種改良，口感爽脆多汁、果實飽滿，參觀買主嘆為觀止。農業局表示，展期為期5天，為高雄首選農產開拓中東市場。

農業局自104年首度參加波灣食品展，也在同年將高雄特產的番石榴、蜜棗等水果銷售至杜拜果菜批發市場及巴林的阿拉伯超市，今年更上架杜拜當地零售通路lulu hypermarket及Aswaaq supermarket，販售屬於高雄首選美味的蜜棗及番石榴，高雄番石榴國內市場供不應求，但中東市場不畏價格較高，去年仍有逾80公噸番石榴及蜜棗的外銷實績，顯見高雄首選的水果在中東深受消費者關注。

這回前進波灣國際食品展參展的高雄市加洲果菜運銷合作社透過與農民進行契作，將高雄在地農產品嚴格把關，並通過高品質、高標準的GLOBALG.A.P.（全球良好農業規範）驗證，打入高端市場，目前行銷據點遍及好市多、全聯、統一超商、大潤發等大型通路，由於導入冷鏈系統及智慧倉儲系統，也成為大型餐飲集團如國賓、王品、鼎泰豐以及公主遊輪、海外市場加拿大、新加坡等通路首要供應單位。

一鳴生技農園過去致力於神秘果植栽育苗育種，近年延伸至生技產業，這回帶著新研發的包裝，以黑底金字小方型神似男性用品為包裝亮點，外包裝的「AMAZING BERRY」字樣與德國科隆食品展標語「AMAZING」理念不謀而合，現場吸引眾多買家駐足，詢問度破表。此外，透過特殊乾燥技術在低溫-40度情況下乾燥、無任何添加，保留水果香氣的各式果乾同樣受中東買家喜愛，現場熱度不間斷。

農業局吳芳銘局長強調，目前全球因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，部分出口中國農產受阻，農業局為減低高雄農產出口外銷衝擊，將肩負起加強行銷「高雄首選」品牌的責任，2月份前進中東拓銷辦理波灣國際食品展，3月也將前進全球前三大的東京國際食品展，以提升高雄首選國際市場的知名度，維持高雄果品在國際間不易取代的優勢，尋找更多貿易出口機會，為高雄市與台灣農業，開拓海外銷售機會。