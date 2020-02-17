高雄君鴻酒店去年無預警歇業…勞工局全力協調　所有員工拿到資遣費



▲高雄國際君鴻酒店無預警歇業解僱，勞工局協助拿到資遣費 。（圖／高市勞工局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

君鴻酒店因經營權易主，去年7月5日無預警歇業並解僱全體勞工，在高雄市政府勞工局的協助下，公司大部分員工陸續取得被積欠的工資、退休金與失業給付，更順利於過年前夕取得資遣費，剩餘16名員工也在補齊資料後，於日前獲得墊償，本案終於順利告一段落。

高雄君鴻酒店遭法拍歇業，600多員工生計面臨問題，君鴻酒店董事長張慶輝曾率數十員工向韓國瑜攔路陳情。高市勞工局長王秋冬17日表示：「君鴻酒店無預警歇業並解僱全體勞工，市長韓國瑜曾多次指示妥善協助員工，勞工局也在第一時間即掌握狀況並積極介入協助，召開4場次勞動權益說明會，入場答詢相關勞動法令、失業給付、職業訓練、就業服務等規定，減輕員工失業心理負擔。」

而針對該公司罔顧大量員工權益，勞工局也以違反大量解僱勞工保護法規定處新臺幣50萬元罰鍰，更提報勞動部函請入出國管理機關禁止該公司負責人出國，有效督促其出席調解委員會議而調解成立，王秋冬指出：「勞方持該調解紀錄經向法院聲請裁定強制執行，免除了確認債權之冗長訴訟程序，旋即經法院裁定取得資遣費及預告工資執行名義，使大部分勞工順利於108年12月6日年節前夕，獲勞工保險局積欠工資墊償基金墊償資遣費，餘16名員工也在補齊資料後，終於在日前獲得墊償。」

王秋冬補充：「事發後勞工局持續關注該公司後續處理情形，隨時與勞方自救會員工代表、勞工保險局、高雄地方法院保持聯繫，積極協助順利排除墊償相關程序障礙終獲資遣費收入，有效穩定勞工面臨失業不安之心，未來也將針對勞工有求職、訓練或創業需求的部分，主動持續關懷，提供相關諮詢及協助。」