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研究把「成功」量化　120位傑出人士平均花10～15年才達職涯最高峰

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▲成功,團隊,合作。（圖／pixabay）

▲成功沒有偶然，背後必須經過不斷磨練才能達到成就。（圖／pixabay）

文／劉炯朗

摘自／《劉炯朗開講：3分鐘拆解社會科學》

心理學家和認知科學家做了許多調查統計和分析， 芝加哥大學布魯姆教授（Benjamin Bloom）針對120個在各領域傑出表現的人，發現每一位都經過10年到15年的努力，才到達職業生涯的最高峰，這或許可以量化為「十年定律」或「一萬小時定律」。意思就是成功來自10年或1萬小時以上專注用心的練習，專注、用心的練習包括嚴師的關注指導，以及嚴謹自律的練習。用一天平均2小時完全專注用心地練習來算，1萬小時就是10到15年了。

臺上3分鐘，臺下10年功
這讓我想起古人說的「臺上3分鐘，臺下10年功」，這句話原來是指演員在舞臺上三分鐘精彩的表演，其實是來自10年努力的鍛鍊，這不就是科學家在諾貝爾獎的頒獎臺上、運動員在奧林匹克競賽場上、總統在就職演說的講臺上和外科醫師在手術臺上的成就嗎？

杜甫有兩句詩：「讀書破萬卷，下筆如有神。」也正是1萬小時定律。「破」這個字有三重含義，一是翻了又翻，把書都翻破了；二是識破，把書讀得透徹了解；三是突破，能夠超越書本、創造出自己的理念，這個「破」不也包括前面專注用心的訓練嗎？

▲▼60年代，傳奇樂團披頭四（The Beatles）帶起的「Beatlemania」（披頭四狂熱），被視為是現在追星文化的起源。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國傳奇樂團披頭四。（圖／達志影像／美聯社）

披頭四的1200小時
搖滾樂歷史上最成功的樂團披頭四（The Beatles），就是1萬小時定律的好例子。
1957年，16歲的約翰．藍儂（John Lennon）在英國利物浦組成樂團，15歲的保羅．麥卡尼（Paul McCartney）和喬治．哈里遜（George Harrison）先後加入，3個人都是吉他手，鼓手的位置直到1962年林哥．史達（Ringo Starr）加入才固定下來。他們於1962年開始出唱片，在歐洲巡迴演出，1964年到美國演出，轟動全球，他們有許多膾炙人口的歌曲，如《I want to hold your hand》、《Michelle》、《Hey Jude》、《Yesterday》等。半世紀以來，披頭四對流行音樂的影響非常巨大。

我要強調的是，1960年8月，披頭四得到一紙在德國漢堡夜總會演出的合約，雖然那不是什麼了不起的機會，漢堡算不上搖滾樂重鎮，賺的錢又不多，夜總會裡的環境和氣氛也不怎麼樣，聽眾更不懂得欣賞他們。但是，他們從1960年8月到1962年底，一共去了漢堡5次演出270天，在那裡一星期7天，每天5小時不停地演出，共計約1200小時。一個普通樂團從組成到解散也不一定會演出1200小時。那不就是不斷努力、不斷磨練的成果嗎？

莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）。（圖／翻攝自維基百科）

▲莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）。（圖／翻攝自維基百科）

神童莫札特也是磨出來的
莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）200多年前寫的音樂，到了今天依然流傳廣遠，即使對古典音樂不熟悉的朋友對他的作品也不陌生。音樂評論家哈羅德．荀白克（HaroldSchonberg）給莫札特的評價是「大器晚成」。皮耶羅．梅洛格拉尼（Piero Melograni）的《莫札特傳》裡，也一再指出莫札特的自律和努力，以及他父親嚴格的要求；「音樂神童」只不過是刻意營造出來的形象罷了。

心理學家邁可．侯威（Michael Howe）在《天才的奧祕》（Genius Explained）這本書裡指出，以成熟作曲家的標準來衡量，莫札特早期的作品並不算出類拔萃，那時的作品很多都是由父親幫他記錄下來，甚至可能幫他修改過，而早期的7首鋼琴協奏曲，不過是把別人的作品重新編排而已。第一首被認為是石破天驚、無可比擬的鉅作，是他在21歲時寫的〈第九號鋼琴協奏曲〉，獻給當時法國的鋼琴名門之後、演奏家茱儂（Mademoiselle Jeunehomme）小姐的作品。鋼琴大師阿爾弗雷德．布倫德爾（AlfredBrendel）說：「當您聆聽莫札特早期的作品，若不事先知道作者是誰，大概不會想到那是莫札特的作品；但當您聆聽他的〈第九號鋼琴協奏曲〉時，會體驗到一份創新的、優質的感覺。」雖說莫札特之前也寫過許多出色的作品，但是經過十幾年的歷練後，才是一連串偉大創作的開始。

假如有人問莫札特最偉大的作品還包括什麼呢？毫無疑問地是他的4部歌劇，分別是30歲寫的《費加洛婚禮》、31歲寫的《唐．喬望尼》、34歲寫的《女人皆如此》和35歲寫的《魔笛》。莫札特從11歲起一共寫了22部歌劇，這4部都是30歲以後的作品，還有在31歲寫的《小夜曲》、32歲寫的《第四十號交響曲》，相信大家都非常熟悉。

貝多芬（Ludwig van Beethoven）比莫札特小14歲，年輕時，曾在當時已聲名大噪的莫札特面前演奏過，而且海頓（Joseph Haydn）是貝多芬的老師，和莫札特也有亦師亦友的關係。所以，貝多芬的部分作品可以看到莫札特的影響，特別是有名的《第五號交響曲》第三樂章，靈感似乎來自莫札特《第四十號交響曲》第四樂章開始的那一段。

我們講的許多例子來自2008年出版的《異數：超凡與平凡的界線在哪裡？》，當作者麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在電視上接受訪問時，主持人請他解釋書中所謂的「十年定律」，葛拉威爾問他：「您是一位有名的電視評論員，請問您經過多少年的經驗，才有現在這種勝任愉快、揮灑自如的感覺呢？」主持人回答：「10年。」

《劉炯朗開講：3分鐘拆解社會科學》（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《劉炯朗開講：3分鐘拆解社會科學》

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