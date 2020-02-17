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開拓台南城市外交　郭信良議長率團訪美

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▲應美國佛羅里達州州眾議會之邀，台南市議會郭信良議長率團訪美，進行城市外交。（圖／記者林悅翻攝）

▲應美國佛羅里達州州眾議會之邀，台南市議會郭信良議長率團訪美，進行城市外交。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

應美國佛羅里達州州眾議會之邀，台南市議會郭信良議長與蔡秋蘭、蔡旺詮、趙昆原、陳怡珍、林志聰、許至椿、李中岑、吳禹寰、陳秋宏、李偉智、鄭佳欣、周麗津、沈家鳳等議員，17日一早即搭機赴美，進行城市外交。

17日起至27日預計將拜會橘郡郡長、參加奧蘭多市政府台灣日活動、拜會佛州州眾議會，還將與佛州及洛杉磯僑界座談，開拓城市外交的同時，也加深與僑胞們的情誼。

郭信良議長指出，2019)年8月佛羅里達州州眾議員們組團訪台，在全國各縣市政府及議會中，外交部特別安排訪賓們到台南市議會參訪。台南市議會不僅有多位議員出席一同接待，員工們還熱情在大廳鼓掌歡迎來賓，讓該訪團大為感動，當下即口頭邀請台南市議會赴美回訪，其後更透過外交部以密件正式來函邀請，促成此次的訪美之行。

郭信良議長表示，自他就任以來，台南市議會上下無不努力發揚國民外交，只要到議會訪問過的外賓，對台南市議會的友善都留下深刻印象。郭議長說明，這次訪美可說是台南市議會為了城市外交而主動出擊。因為此行雖然以拜會佛州州眾議會為主，還將到橘郡、奧蘭多市及洛杉磯市參訪，並與當地僑領及僑胞們座談，行程非常緊密。

郭信良議長強調，台灣在蔡英文總統領導下，與美國的經貿合作越來越密切，台美關係也更見和諧。台南市議會能做的是在城市外交方面盡一分心力，藉由實地參訪，促進與美國幾個大城市的交流互動；也希望透過與僑界座談，當面宣揚台灣的民主及經濟現況，增加與僑胞的聯繫。

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