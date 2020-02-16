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一日兩起船舶海上故障　台南海巡救援解危

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▲第四海巡隊據報，一艘「益」字漁船及一艘「灣」字號遊艇，各於安平及四草外海發生故障無法啟動，巡防艇前往協助救援，將人船平安拖回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第四海巡隊據報，一艘「益」字漁船及一艘「灣」字號遊艇，各於安平及四草外海發生故障無法啟動，巡防艇前往協助救援，將人船平安拖回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第四海巡隊在15日下午分別據報，一艘「益」字漁船及一艘「灣」字號遊艇，各於安平及四草外海發生故障無法啟動，兩船船上共有9人，請求派遣巡防艇前往協助，台南海巡出動PP-2013艇緊急出勤及線上巡邏之PP-10059艇趕往救援，因現場海象惡劣，即將人船平安拖回，救兩船脫困。

▲第四海巡隊據報，一艘「益」字漁船及一艘「灣」字號遊艇，各於安平及四草外海發生故障無法啟動，巡防艇前往協助救援，將人船平安拖回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四海巡隊在15日下午4時40分接獲艦隊分署通報，一艘「益」字漁船於安平外37浬因輪軸繳網故障無法啟動，船上有5人，接著在10分鐘後又接獲第六巡防區指揮部通報，另一艘「灣」字號遊艇於四草外2.2浬處海域因電池故障無法啟動，船上有4人，請求派遣巡防艇前往協助。

▲第四海巡隊據報，一艘「益」字漁船及一艘「灣」字號遊艇，各於安平及四草外海發生故障無法啟動，巡防艇前往協助救援，將人船平安拖回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四海巡隊獲報後分別派遣在港待命之PP-2013艇緊急出勤及線上巡邏之PP-10059艇趕往救援，並分別於下午5時48分及晚間6時45分抵達通報海域與「益」船及「灣」遊艇會合。因現場海象惡劣，為確保人船安全隨即協助拖帶返回安平港，分別於晚間7時40分及16日凌晨1時5分平安順利返港泊靠。兩船船長及船上人員對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。

▲第四海巡隊據報，一艘「益」字漁船及一艘「灣」字號遊艇，各於安平及四草外海發生故障無法啟動，巡防艇前往協助救援，將人船平安拖回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期受到鋒面影響，海上湧浪較大，呼籲民眾航行時需多加留意，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，防範意外發生，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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