台南將軍胡蘿蔔產業文化活動　黃偉哲：台南紅蘿蔔紅遍全台灣

▲「2020紅將軍胡蘿蔔農業產業文化活動」，由市長黃偉哲與農糧署南區分署姚志旺分署長、將軍區農會吳明成總幹事、市議員方一峰等人共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍區鹽分地生產高優質的紅蘿蔔，素有「紅蘿蔔故鄉」的美譽，16日在將軍農會倉庫區廣場辦理「2020紅將軍胡蘿蔔農業產業文化活動」，由市長黃偉哲率農業局及區公所代表，與農糧署南區分署姚志旺分署長、將軍區農會吳明成總幹事、市議員方一峰等人共襄盛舉，期待讓將軍紅蘿蔔的知名度紅遍全台灣。





黃偉哲市長表示，將軍區紅蘿蔔占全國的一半，因為品質好，相信未來可銷售越來越長遠，不論是銷到中國大陸、香港、新加坡，預期今年也有個豐收的紅蘿蔔季，也期待國人能夠多享用，同時增強免疫力。





農業局表示，將軍紅蘿蔔知名度已逐漸打開，為加強推展地方農業特產及農村生活體驗，該區紅蘿蔔種植面積已達270公頃，產值約新台幣8千萬元；今年農業產業文化活動項目，除提供遊客品嚐芝麻冰品，另有在地青農農產品展售、創意DIY、綠色成果展、蔬果種苗展示，還有大地遊戲的體驗「嘿呦！嘿呦！拔蘿蔔」活動，邀請現場遊客一起同樂並欣賞樂團精彩演出。





農業局進一步表示，在日夜溫差及東北季風的影響下，將軍區的土壤具鹽分，滋潤了洋香瓜、苦瓜、胡瓜、角瓜等高優質瓜果，蘆筍及牛蒡別具風味外，最特別的是胡蘿蔔，更是香甜質優，這個季節是將軍區木棉花開時節，遊客將能夠拜訪將軍區不同的美麗面貌。



將軍區農會總幹事吳明成指出，今年胡蘿蔔產量因氣候因素較往年減少，希望透過活動拓展胡蘿蔔產業，除胡蘿蔔外，將軍還有多位青年投入蘆筍生產，面積逐年增加展現將軍農產之特色。同時在市府及農會輔導農業經營專區及新農人計畫之推動，引領青年回鄉從事農業經營風潮，並以公益銷售回饋社會，因青農返鄉社區注入更多的新血，提升社區活力。





為讓民眾體驗食農教育價值，將軍區農會將於2月22日星期六上午9時30分於將軍區牛蒡工廠（南19線對面）「紅將軍胡蘿蔔田園體驗活動」，讓消費者體驗胡蘿蔔的採收樂趣及品嚐胡蘿蔔各式料理，添加活動趣味，更多活動訊息可上將軍區農會官網查詢。

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