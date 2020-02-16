　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南將軍區北嘉部落雨水下水道工程謝土　黃偉哲：期望完善治水防洪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長等人一同祈求風調雨順、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長等人一同祈求風調雨順、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲非常重視推動治水工程及防汛整備作業，以保障市民生命財產安全，16日將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長偕同將軍區區長洪聰發、水利局王國安專門委員，與市議員謝財旺一同祈求風調雨順、國泰民安。

黃偉哲市長表示，將軍北嘉社區下水道工程建設在前瞻計畫爭取到總工程2千2百多萬元，包括中央補助1千7百多萬元，地方自籌經費5百多萬元，希望完工後可讓北嘉社區的民眾脫離淹水之苦，生活平安順遂。

▲台南市將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長等人一同祈求風調雨順、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，將軍溪排水為將軍區重要區域排水之一，其中主線段在中央、地方合作下已陸續完成整建，而為徹底解決局部社區積淹水，市府仍積極爭取治水防洪經費，延續完善第二階段支流、社區排水箱涵及抽水設備，期讓市民遠離淹水及消彌恐懼感。

▲台南市將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長等人一同祈求風調雨順、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局進一步說明，北嘉社區長期以來，若逢豪大雨或颱風期間，里民可能即須面臨淹水問題，市府於前瞻基礎建設計畫第1期提報營建署爭取新闢社區雨水下水道經費2290萬元，採利用現有道路增設雨水專管約630公尺，改善以往通水斷面不足及宣洩不及情形，工程施作期間雖有遭遇困難，但區公所仍努力於2019年11月完成，且水利局也利用天然地勢，於排水出口處協商地方，將水域池塘施作蓄洪池及加設抽水機，預期在今年汛期可發揮防洪功效。

另外，將軍區整體治水防洪經費，經市府與中央合作業已投入約5億4600萬元，如近期完成金興宮抽水站、廣山滯洪池，另青鯤鯓、溪墘寮、玉山聚落防護、漚汪排水護岸工程等亦持續趕辦施工，可望促進整體地方發展。

►懶女人必備

ET快訊
好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」網批：關瘋搶啥事
日本東京再傳「5例新冠肺炎確診」　累積確診413例
明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢
馬來西亞全面拒絕中國來的郵輪！「威士特丹號百名乘客」禁入境
湖北宣布全省「最嚴封閉管理」！嚴管居民外出「物資集中配送」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南將軍區北嘉部落雨水下水道工程謝土　黃偉哲：期望完善治水防洪

台南將軍胡蘿蔔產業文化活動　黃偉哲：台南紅蘿蔔紅遍全台灣

台南市衛生所口罩開賣首日　 民眾秩序良好貼心服務頗獲好評

謝文程先生紀念展　侯友宜：感謝老縣長對當地付出與貢獻

新北市圖貼心服務防疫兼顧　「閱讀便利包」袋著走書本除菌安心讀

防疫減少外出　新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%

一日兩起船舶海上故障　台南海巡救援解危

菲撤對台禁令　「義美」400菲籍移工請願　在桃園都是VIP

桃園環局雇資收臨時工　月工資3,706元

「2020戀戀魯冰花」15公頃黃金花海　網美打卡新景點

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

台南將軍區北嘉部落雨水下水道工程謝土　黃偉哲：期望完善治水防洪

台南將軍胡蘿蔔產業文化活動　黃偉哲：台南紅蘿蔔紅遍全台灣

台南市衛生所口罩開賣首日　 民眾秩序良好貼心服務頗獲好評

謝文程先生紀念展　侯友宜：感謝老縣長對當地付出與貢獻

新北市圖貼心服務防疫兼顧　「閱讀便利包」袋著走書本除菌安心讀

防疫減少外出　新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%

一日兩起船舶海上故障　台南海巡救援解危

菲撤對台禁令　「義美」400菲籍移工請願　在桃園都是VIP

桃園環局雇資收臨時工　月工資3,706元

「2020戀戀魯冰花」15公頃黃金花海　網美打卡新景點

中職／大頭兵魏碩成歸隊！放慢腳步二軍出發向王建民學習

香港54歲男「就醫6次」才確診！無旅行史「燒燒退退」煎熬一周

每試必來！奴才一招秒召喚愛貓　網友見水杯驚呼：這樣也行？

入口即化！台南人氣排隊美食　必點隱藏菜單炙繞鮭魚

日本防疫破功！網友炸怒…安倍支持度跌至41％　「內閣總辭」登熱搜

吃得到整隻蝦！台北人氣排隊小吃　必點香辣紅油扁食超過癮

中壢吃貨都在打卡的10間美食　炸雞車輪餅、酸辣海鮮媽媽麵超過癮

空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家釋疑

夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

開學日北市28萬學生上線　柯文哲：將討論班級上課是否戴口罩

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

菲撤對台禁令　義美菲籍移工請願

桃園雇資收臨時工　月工資3,706元

即／彰化外勞宿舍大火　3人嗆傷送醫

2020戀戀魯冰花海　網美打卡新景點

7230隻雞全撲殺　彰化驗出H5N2禽流感

桃園捷運綠線延伸中壢　獲政院核定

桃園龍德宮22日起　八天七夜南巡遶境

桃園有機蔬菜箱認購熱絡　3天達標

台南體3地下停車場新建工程動土

小蔣御廚授藝　桃花源餐廳燒毀

妙齡女迷路　警助她與家人團圓

彰化老人會　29日前喪葬費領30萬

台南市衛生所口罩開賣首日秩序良好

更多熱門

相關新聞

台南將軍胡蘿蔔產業文化活動

台南將軍胡蘿蔔產業文化活動

台南市將軍區鹽分地生產高優質的紅蘿蔔，素有「紅蘿蔔故鄉」的美譽，16日在將軍農會倉庫區廣場辦理「2020紅將軍胡蘿蔔農業產業文化活動」，由市長黃偉哲率農業局及區公所代表，與農糧署南區分署姚志旺分署長、將軍區農會吳明成總幹事、市議員方一峰等人共襄盛舉，期待讓將軍紅蘿蔔的知名度紅遍全台灣。

一日兩起船舶海上故障海巡救援

一日兩起船舶海上故障海巡救援

交通部每日提供4200片口罩讓小黃司機購買

交通部每日提供4200片口罩讓小黃司機購買

台南37區衛生所加入口罩販賣行列

台南37區衛生所加入口罩販賣行列

黃偉哲推動台南智慧化城市獲行政院力挺

黃偉哲推動台南智慧化城市獲行政院力挺

關鍵字：

台南將軍區北嘉部落下水道黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

畢書盡爆認愛3個月分手！

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

雷／《愛的迫降》心電圖逼聲網崩潰

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

獨／恬娃亂入男星告別式！遺孀怒了

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面