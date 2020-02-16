台南將軍區北嘉部落雨水下水道工程謝土　黃偉哲：期望完善治水防洪

▲台南市將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長等人一同祈求風調雨順、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲非常重視推動治水工程及防汛整備作業，以保障市民生命財產安全，16日將軍區北嘉部落雨水下水道工程祈福謝土儀式，黃偉哲市長偕同將軍區區長洪聰發、水利局王國安專門委員，與市議員謝財旺一同祈求風調雨順、國泰民安。



黃偉哲市長表示，將軍北嘉社區下水道工程建設在前瞻計畫爭取到總工程2千2百多萬元，包括中央補助1千7百多萬元，地方自籌經費5百多萬元，希望完工後可讓北嘉社區的民眾脫離淹水之苦，生活平安順遂。





水利局表示，將軍溪排水為將軍區重要區域排水之一，其中主線段在中央、地方合作下已陸續完成整建，而為徹底解決局部社區積淹水，市府仍積極爭取治水防洪經費，延續完善第二階段支流、社區排水箱涵及抽水設備，期讓市民遠離淹水及消彌恐懼感。





水利局進一步說明，北嘉社區長期以來，若逢豪大雨或颱風期間，里民可能即須面臨淹水問題，市府於前瞻基礎建設計畫第1期提報營建署爭取新闢社區雨水下水道經費2290萬元，採利用現有道路增設雨水專管約630公尺，改善以往通水斷面不足及宣洩不及情形，工程施作期間雖有遭遇困難，但區公所仍努力於2019年11月完成，且水利局也利用天然地勢，於排水出口處協商地方，將水域池塘施作蓄洪池及加設抽水機，預期在今年汛期可發揮防洪功效。



另外，將軍區整體治水防洪經費，經市府與中央合作業已投入約5億4600萬元，如近期完成金興宮抽水站、廣山滯洪池，另青鯤鯓、溪墘寮、玉山聚落防護、漚汪排水護岸工程等亦持續趕辦施工，可望促進整體地方發展。

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