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台南名醫遭詐騙集團盜圖行騙　王正坤：不要受騙請踴躍檢舉！

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▲藝群醫美集團總裁王正坤醫師，遭詐騙集團盜用名義以帳號行騙，王正坤呼籲民眾不要受騙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「我又被盜了」！台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫美集團總裁王正坤醫師，16日在臉書發布訊息指出，有詐騙集團盜用他的名字與圖片，到處開Facebook與Instagram帳號向人行騙，王正坤呼籲大家不要受騙，並踴躍檢舉不法。

王正坤醫師在臉書出：「敬告各位網友千萬不要受騙，有很多人盜用我的照片，到處開Facebook與Instagram帳號。請大家踴躍向Facebook檢舉這些人，預防其他人受害！感謝眾多網友常常擷取圖片來告訴我，我又被盜了！王正坤醫師帶著藝群眼睛打擊犯罪」！

王正坤並PO指出，「以下是他同學被假冒者撩妹，然後趕緊與他聯絡，真是佩服同學的智慧：「……同學，這是你的ig嗎？你被盗了嗎？哇！被盜照片，是啊，而且「盗」的很完整，這人直接用你的名字開了ig帳戶，然後四處「撩妹」，然後撩到母老虎了，只是不知道有多少妹，被王醫師的帥照騙了唷，慘了！」……。

王正坤表示，還有一位女病人來他門診掛號，她說有人「盜用他的照片」跟她談戀愛，然後自稱是「美國軍方派駐中東的醫師」。談情說愛到一定程度時，對方開口跟她借50萬元，希望她匯去國外給他。她驚覺不對，趕快來掛號他的門診求證，是否真的是我在跟她對話？王正坤感嘆詐騙集團還真多！

據了解，王正坤醫師是台灣美容醫療促進協會理事長、皮膚科專科醫師與藝群醫美集團總裁，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長、台南市醫師公會理事長，是台南知名名醫。不法之人直接盜用王正坤的名字及照片，直接在Facebook與Instagram開假帳號，且有簡體中文版，也有泰文版，甚至居住地在「大馬士革」真的超扯！網友們紛紛留言，指出這應是名所累，有網友說：「王院長真是帥呆了，人一出名就惹事哦！不過大家也要自己小心哦！發現網路不對，直接到診所直接面對就好了」。王正坤呼籲網友踴躍檢舉，預防人受害，也可截圖給他查處。

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