鑽石公主號40美國人確診！　2專機撤其餘國民「再隔離14天」…數十人拒上機





▲許多美國人開心能夠離開鑽石公主號。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

停泊橫濱港的「鑽石公主號」發生嚴重新冠肺炎群聚感染，截至16日，患者總數達355人。美國政府派出的2架包機已經降落在東京羽田機場，將於今（17日）凌晨離開，飛回美國本土後，會分別將乘客送往加州和德州的空軍基地，實施為期14天的隔離檢疫。

綜合外電報導，美國衛生研究院（National Institutes of Health）表示，鑽石公主號上有40名美國人，被證實感染新冠肺炎。美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（ Anthony Fauci）指出，確診的40名美國病患不會登上撤僑專機返國，而是留在日本的醫院接受醫治。

▲▼共10輛巴士載運此次撤離的旅客。（圖／路透）

美國疾病管制與預防中心（CDC）證實，將近400名旅客會由專機載回美國；佛奇表示，若發現上機後才出現症狀的人，防疫人員會立即在機上設置隔離專區，順利抵達後，所有人將分成兩批，在加州和德州的空軍基地進行14天隔離。此次撤僑流程基本上與先前武漢專機撤僑相同，皆透過卡利塔航空（Kalitta Air）載運國人，並安置在空軍基地內。

大多數國人都想要立刻回到美國本土，少數選擇留在船上的人則痛罵，政府的行為荒謬又愚蠢。57歲美國公民史密斯（Matthew Smith）認為，許多人都上了網路消息的當，以為盡快離開是最佳選擇，但他和妻子決定只要待完隔離期，檢測結果也呈陰性，就不需要再忍受另外14天的隔離。

▲卡利塔航空一架飛機清晨已啟程，前往德州空軍基地。（圖／路透）



2架專機於16日上午11點降落在東京羽田機場，雙方人員隨即展開撤僑作業，共10輛巴士前往橫濱港載運近400名的美國旅客，司機及隨行人員穿全裝防護服，旅客則戴上口罩。

和美國政府合作撤僑的卡利塔航空（Kalitta Air）航班表顯示，其中一架將要飛往聖安東尼奧拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）的飛機，原先預計日本時間凌晨1點25分起飛，並於北美中部標準時間晚間9點11分抵達，但最新顯示延遲5小時32分鐘，於日本時間上午6點47分起飛，飛航時間約11小時之內。另一架將飛往加州特拉維斯空軍基地 （Travis Air Force Base）。