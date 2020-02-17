德國研究：病毒殘留物體表面最長9天！　3種成分可有效清潔





▲新型冠狀病毒傳播能力高。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新型冠狀病毒（COVID-19）究竟如何防疫，確認感染源及途徑尤其重要，德國一項最新研究指出，若以人類病原體能在無機物上附著並存活最多9天而言，新冠肺炎患者接觸過的物品及其表面，也有可能有相同現象。

該項研究由《醫院感染雜誌》（Journal of Hospital Infection）刊出，研究人員為進一步了解新型冠狀病毒，試圖從相似且研究較清楚的病毒進行分析，如SARS和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）。

科學家針對SARS及MERS進行22項研究，發現在特定溫度範圍內，人類病原體在物體表面能夠存活的時間，最大值為9天（病毒量1000萬，塑膠表面，室溫），而作為對照，麻疹病毒在物體表面的存活時間通常為2個小時（病毒量5000，鋁表面，21度）。

報告指出，上述研究的病毒，通常在木頭、紙張、鋁、塑膠和玻璃上，能夠存活約4到5天時間，而這些物品或材質是人類每日生活中，極為常見且大量碰觸的東西。葛賴伊夫斯瓦爾德大學醫院（Greifswald University Hospital）醫師坎普夫（Günter Kampf）指出，通常這些病毒能維持較長時間的生命，得利於較低的溫度及較高的濕度。

▲中國的防疫工作人員進行火車車廂消毒。（圖／翻攝新華網）

研究團隊建議各醫院可以用幾種方法對物體表面進行消毒清潔，包括0.1％次氯酸鈉水（sodium hypochlorite）、過氧化氫（Hydrogen peroxide），或是62％至71％乙醇，能有效在1分鐘內降低附著物體表面的冠狀病毒感染性。世衛組織（WHO）也曾在報告中提到，這些成分用於減低SARS和MERS的傳播很有效。

漢諾瓦萊布尼茲大學（Leibniz University Hanover）病毒學專家史坦曼指出，目前已經分析測試過許多病毒的特性與反應，結果都很相似。

這項研究的條件及得出的結論，畢竟是諸多研究中的一種，美國疾病管制與預防中心（CDC）對新型冠狀病毒的看法較為保守，「目前尚不能完全確定，一個人是否會因為接觸過殘留病毒的物體表面，再碰自己的眼鼻口後，就會染上病毒。」