台中男嗆外流「過往激情」：看見自己別意外！逼前女友來一次再偷錄　下場曝

▲台中范姓程式設計師不滿被分手，恐嚇外流對方裸照、性愛影片，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名范姓程式設計師因涉詐欺案件遭查扣電腦，檢警意外在電腦硬碟中見到偷拍影片，原來范男不滿遭交往3年的女友提分手，威脅外流私密照，逼對方赴約並發生性關係，過程再偷錄下親密行為得逞。一審依強制性交罪判范男有期徒刑3年，案經上訴，台中高分院日前改判1年10月，仍可上訴。

判決指出，范男與女友小欣（化名）感情走下坡，對方決定提出分手。范男不甘心被分手，2018年8月29日至同年9月1日間竟用LINE傳送小欣的裸照、私密處照片給對方，並恐嚇「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」，表示自己手上有30、40張類似的影片或照片。

范男要求小欣同年9月2日到他的住處與他發生性關係，否則將無法刪除或拿回裸照及性愛影片。擔心影片外流的小欣只好赴約，孰料，范男竟預先在住處內架設錄影設備，再偷錄下2人的性交過程。整起事件因范男另外涉及一起詐欺案件，檢警在電腦硬碟中發現偷拍影片後曝光。

范男否認強制性交，強調2人是在你情我願的情況下發生關係，但此說法遭小欣打臉。台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判范男有期徒刑3年；案經上訴，台中高分院法官審酌，小欣稱不願意追究范男，改判范男有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

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