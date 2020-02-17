台中千萬搶案！5嫌「38秒得手過程」曝光　少女爆：男友搶的是詐騙水房運鈔手

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市南屯區五權西路交流道處15日傳出千萬元搶案，當時越籍的阮姓男子（46歲）駕車停等紅燈，不料卻遭到2車包抄攔截，隨後5名惡煞走下車敲破車窗，並搶走副駕駛座上2袋現金、總額約一千萬元。警方深入調查後，懷疑是「詐騙集團水房運鈔員」遭搶，背後更扯出黑吃黑內幕，警方雖在48小時內逮捕涉案的5名嫌犯與3名共犯，但由於目前起出的現金僅190萬，與阮男自述金額落差極大，且嫌犯三緘其口，拒不吐露贓款流向，目前全案仍疑點重重。

▲5嫌包抄阮男座車，並下車搶走千萬現金，犯案過程僅短短38秒。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市警方指出，15日下午4時許，阮男駕駛白色自小客行經五權西路與文心路口，正在停等紅燈時，突然遭到一黑一白2部自小客包抄攔截，隨後5名惡煞走下車，拿起鐵鎚、鋁棒、開山刀等武器砸破車窗，造成阮男頭、背濺血受傷，隨後5人打開副駕駛座車門，逕自將座椅上的2袋共千萬元現金、以及一部點鈔機取走，全程僅短短38秒，隨後5嫌就將一輛轎車丟在現場，共乘另部轎車離開。

▲嫌犯將白色轎車丟棄在現場，共乘黑車逃離。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第四分局偵查隊長陳谷楓表示，依據監視器畫面，當時共有5嫌下車，犯案後旋即上車逃逸，全案不排除是債務、利益糾紛所引起，為防治街頭暴力，因此立即報請地檢署指揮查辦，15日晚間火速先逮捕3名共犯到案，隔天陸續捕獲5嫌，在48小時內逮捕8人，並追回190萬元部分贓款，還查扣作案用的鐵槌、開山刀、以及阮男所說的點鈔機。

由於警方在偵辦過程中，其中一名嫌犯的未成年女友供稱，事前就已知男友要搶劫，對象是詐騙集團水房的運鈔員（即阮男），因此警方立即將少女列為共犯，不排除整起搶案是「黑吃黑」，而阮男載運的千萬現金就是詐騙贓款。

據悉，阮男稱遭搶金額約千萬，但警方起出的贓款卻僅有190萬元，與阮男所稱差距極大，且落網犯嫌對於犯案細節、資金流向三緘其口、堅不吐實，因此是否真外界所傳「黑吃黑」仍難以證實；而8嫌在偵訊後移送往台中地檢署偵辦，警方也將擴大追查是否有幕後主使。

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►台中驚傳黑吃黑！越南男下交流道…遭5惡煞攔車爆打「搶走千萬」

▼警方在短短48小時內迅速逮捕8名嫌犯，並起出作案工具、贓款。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼第四分局偵查隊長陳谷楓。（圖／記者白珈陽攝）