　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼楊為傑整理新冠肺炎的7大重點。（圖／翻攝白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

▲楊為傑整理新冠肺炎的7大重點。（圖／翻攝白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，台灣境內16日也傳出死亡案例。台灣胸腔重症醫學會、感染症醫學會16日舉辦研討會，討論這項疾病相關的議題，包含死亡率、危險族群、預防以及藥物治療等等。而兒科醫師楊為傑也為此整理出重點，提供民眾參考。

楊為傑醫師在臉書上分享筆記，全文內容如下：

請繼續往下閱讀...

先感謝胸腔重症醫學會＋感染症醫學會今日舉辦的研討會。

更感謝有開放線上直播，讓我們這些基層醫師們可以參與。

感謝今日重要講師們。

黃瑽寧醫師。台北馬偕小兒科。
陽光耀教授。台北榮總胸腔部。
高國晉教授。林口長庚胸腔科。
王振泰教授。台大感染科。
王復德主任。台北榮總感染科。
郭炳宏醫師。台大胸腔科。

我把一些重要的訊息，做個簡單中翻中，用大家比較可以理解的語言，讓大家知道。不會百分之百精確，畢竟這個疾病還在發展中。

▼新冠肺炎疫情不斷擴散，許多民眾會戴上口罩出門。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

內容很多。我也僅摘取比較適合大家需要理解的部分。

這篇文章。主要是我的「筆記」吧。主要辛苦的都是這幾位講者。再次萬分感謝。

1. 死亡率到底高不高？ 1%-15 % 都有人說。

答：死亡率的計算，需要分子與分母。如果分母越少，自然死亡率會越高。
例如：如果只計算進入加護病房的個案，那顯然死亡率會偏高。但如果把輕症算進去，死亡率可能不會那麼高。

根據最近一篇大規模的千人研究，由中國的鍾南山教授所發表的，可能比較貼近（湖北以外）真實世界的狀況。
那死亡率約為：1.4%（收案仍在進行中，此數字不見得為最終數字）。

這個疾病進程很慢。現在這個時間點，很難判斷最終死亡率為何。

但可以確認的是，在醫療尚未崩壞的地方（中國湖北以外、世界其他各國）。死亡率是遠遠低於湖北的。

所以我們一定要維持著醫療的能量，不能垮掉。醫療崩壞就慘了。

2. 會不會感染小孩子？

會。但是比例很低。根據鍾南山教授收案的研究，十五歲以下的孩子只有 0.9%。而且根據另外一篇 Lancet 的研究。孩子普遍偏輕症。

▼醫師指出，小孩感染新冠肺炎的比例較低，且普遍屬於輕症。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車，兒童口罩。（圖／記者林敬旻攝）

3. 誰比較危險？

初步看起來：老年（>60 歲），有抽菸史，有各種慢性病者（高血壓、糖尿病等等），或者是同時有細菌感染者，風險偏高。

所以大家務必提醒大家身邊的長者。

4. 如何預防？

對於冠狀病毒的預防來說，勤洗手仍舊是最重要的。
進出醫療院所，或人口密集不通風處，仍建議配戴口罩。

其餘就是個人衛生＋多運動＋均衡飲食＋充足睡眠。維持自己的免疫力。

5. 有無藥物可治療？

目前的「實證」：沒有。
但是目前進行中的臨床實驗有 90 多個，其中有 80 多個在中國執行。

預計會四月底會解盲。（實驗為大規模雙盲、隨機實驗）。但會不會提早解盲？不知道。

目前有的證據都是「實驗室中」或「動物實驗」。有些藥物，看起來很有機會。但人體上是否有同等效果？不知道。

▼醫師提到，進出醫療院所、人口密集的不通風處時，建議戴上口罩。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

6. 嚴重比例為多少。

一樣，大規模的數據都是來自中國。信不信.....就看大家自己了。

輕症： 82%
重症： 15%
病危： 3%

中國以外的死亡率「目前」不到 1%。

7. 傳染力到底高不高？

傳染力不是一個定數。他的傳染力肯定是不低的。但是如果大家能做好個人衛生＋勤洗手＋配戴口罩。

肯定能降低傳染力，這個是需要大家一起幫忙的。

以上暫時想到這些。如果大家有啥疑問，歡迎留言。
我能回答的，我就試著回答。

但是我並非這個疾病的專家。也不是政策制定者。我就盡力而為囉。

我依舊相信，公開透明，是防疫最佳手段。我們大家會一起度過的。

大家加油！

ET快訊
雷／《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變
雷／《愛的迫降》結局發便當！少女粉全崩潰：再也不要見到編劇
小黃司機確診新冠肺炎死亡！陳時中：已掌握載過3名「中港澳返國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社區感染「一定會發生」！抗煞英雄說話了：台灣應該能控制

醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

影／已掌握載過3名「中港澳返國台商」　陳時中：社區人傳人可能性很低

全球新冠肺炎死亡人數激增！台灣運將咳嗽20天病逝…首起社區人傳人

本土首例死亡！兒科醫師嘆「口罩人數剛減」：父母會讓孩子2/25開學？

台灣出現首例死亡「社區人傳人」！緊追感染源　陳時中：不排除公布個案住家

新冠肺炎最新研究！患者「3特徵」死亡率最高　中美分析8千人曝病情關鍵

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎死亡！指揮中心：死前檢體已驗出

首例「白牌司機」確診新冠肺炎死亡…載過多少人？指揮中心將查通聯紀錄

載過中港澳客20天亡！台第1例不治「白牌計程車」司機　陳時中坦言：死前才發現陽性

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

社區感染「一定會發生」！抗煞英雄說話了：台灣應該能控制

醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

影／已掌握載過3名「中港澳返國台商」　陳時中：社區人傳人可能性很低

全球新冠肺炎死亡人數激增！台灣運將咳嗽20天病逝…首起社區人傳人

本土首例死亡！兒科醫師嘆「口罩人數剛減」：父母會讓孩子2/25開學？

台灣出現首例死亡「社區人傳人」！緊追感染源　陳時中：不排除公布個案住家

新冠肺炎最新研究！患者「3特徵」死亡率最高　中美分析8千人曝病情關鍵

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎死亡！指揮中心：死前檢體已驗出

首例「白牌司機」確診新冠肺炎死亡…載過多少人？指揮中心將查通聯紀錄

載過中港澳客20天亡！台第1例不治「白牌計程車」司機　陳時中坦言：死前才發現陽性

社區感染「一定會發生」！抗煞英雄說話了：台灣應該能控制

首例死亡「白牌計程車男」接觸者鎖定3人！銀色Wish疑曝光　同事驚遭調查

英國女主持人家中輕生！　生前遭控「砸燈家暴男友」…節目3人自盡身亡

賴品妤霸氣「一手勾」吳怡農　網驚呼：怎麼可以比農農帥？

最可愛的納粹電影《兔嘲男孩》5金句：接受每一件事，無論它們美麗或恐怖

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」愛奇藝也崩了

醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

影／已掌握載過3名「中港澳返國台商」　陳時中：社區人傳人可能性很低

雷／《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

改編自轟動台港「水泥藏屍案」　金馬影帝挑戰警匪片⋯嫌犯就是兒子

生活熱門新聞

首例死亡！新冠肺炎新增2例本土個案　61歲患者不治

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

確診2名無旅遊史個案　待疫調結果

醫界：吸菸者感染，症狀較嚴重！

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

咳嗽後20天不治！陳時中曝光首死幕後

確診2例社區感染！陳時中：不排除公布活動地點

台第1例死者白牌車司機　陳時中：死前才發現陽性

2例社區感染是兄弟！61歲白牌計程車司機昨確診後病逝

首例死亡61歲男有B肝、糖尿病無旅遊史

三重口罩廠被舉報！衛福部徵用91萬片口罩

他神解各國4種防疫態度被推爆：悲哀但中肯

更多熱門

相關新聞

掌握小黃司機載過3名「中港澳返國台商」　

掌握小黃司機載過3名「中港澳返國台商」　

中央流行疫情指揮中心今（16）日晚間10點左右發布「已掌握第19例計程車司機3個可能感染源」。指揮官陳時中說明，計程車司機曾載過多名訪台過春節的台商，其中3位是從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，目前正深入追蹤3名臺商及該個案所有密切接觸者，如果確定是相關接觸史感染，就不算是社區感染。

全球新冠肺炎死亡激增！台中運將咳20天亡

全球新冠肺炎死亡激增！台中運將咳20天亡

本土首例死亡　兒科醫師：孩子會上學嗎

本土首例死亡　兒科醫師：孩子會上學嗎

台灣出現首例社區感染　陳時中：不排除公布個案住家

台灣出現首例社區感染　陳時中：不排除公布個案住家

日本宣布：疫情進入擴大感染初期

日本宣布：疫情進入擴大感染初期

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎楊為傑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首例死亡！新冠肺炎新增2例本土個案　61歲患者不治

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

畢書盡爆認愛3個月分手！

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

確診2名無旅遊史個案　待疫調結果

單親媽摩鐵輕生！小姊弟遺體發現勒痕

醫界：吸菸者感染，症狀較嚴重！

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

咳嗽後20天不治！陳時中曝光首死幕後

確診2例社區感染！陳時中：不排除公布活動地點

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面