醫師整理新冠肺炎7重點　死亡率、高風險群一次看

▲楊為傑整理新冠肺炎的7大重點。（圖／翻攝白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，台灣境內16日也傳出死亡案例。台灣胸腔重症醫學會、感染症醫學會16日舉辦研討會，討論這項疾病相關的議題，包含死亡率、危險族群、預防以及藥物治療等等。而兒科醫師楊為傑也為此整理出重點，提供民眾參考。

楊為傑醫師在臉書上分享筆記，全文內容如下：

請繼續往下閱讀...

先感謝胸腔重症醫學會＋感染症醫學會今日舉辦的研討會。

更感謝有開放線上直播，讓我們這些基層醫師們可以參與。

感謝今日重要講師們。

黃瑽寧醫師。台北馬偕小兒科。

陽光耀教授。台北榮總胸腔部。

高國晉教授。林口長庚胸腔科。

王振泰教授。台大感染科。

王復德主任。台北榮總感染科。

郭炳宏醫師。台大胸腔科。

我把一些重要的訊息，做個簡單中翻中，用大家比較可以理解的語言，讓大家知道。不會百分之百精確，畢竟這個疾病還在發展中。

▼新冠肺炎疫情不斷擴散，許多民眾會戴上口罩出門。（示意圖／記者林敬旻攝）

內容很多。我也僅摘取比較適合大家需要理解的部分。

這篇文章。主要是我的「筆記」吧。主要辛苦的都是這幾位講者。再次萬分感謝。

1. 死亡率到底高不高？ 1%-15 % 都有人說。

答：死亡率的計算，需要分子與分母。如果分母越少，自然死亡率會越高。

例如：如果只計算進入加護病房的個案，那顯然死亡率會偏高。但如果把輕症算進去，死亡率可能不會那麼高。

根據最近一篇大規模的千人研究，由中國的鍾南山教授所發表的，可能比較貼近（湖北以外）真實世界的狀況。

那死亡率約為：1.4%（收案仍在進行中，此數字不見得為最終數字）。

這個疾病進程很慢。現在這個時間點，很難判斷最終死亡率為何。

但可以確認的是，在醫療尚未崩壞的地方（中國湖北以外、世界其他各國）。死亡率是遠遠低於湖北的。

所以我們一定要維持著醫療的能量，不能垮掉。醫療崩壞就慘了。

2. 會不會感染小孩子？

會。但是比例很低。根據鍾南山教授收案的研究，十五歲以下的孩子只有 0.9%。而且根據另外一篇 Lancet 的研究。孩子普遍偏輕症。

▼醫師指出，小孩感染新冠肺炎的比例較低，且普遍屬於輕症。（示意圖／記者林敬旻攝）

3. 誰比較危險？

初步看起來：老年（>60 歲），有抽菸史，有各種慢性病者（高血壓、糖尿病等等），或者是同時有細菌感染者，風險偏高。

所以大家務必提醒大家身邊的長者。

4. 如何預防？

對於冠狀病毒的預防來說，勤洗手仍舊是最重要的。

進出醫療院所，或人口密集不通風處，仍建議配戴口罩。

其餘就是個人衛生＋多運動＋均衡飲食＋充足睡眠。維持自己的免疫力。

5. 有無藥物可治療？

目前的「實證」：沒有。

但是目前進行中的臨床實驗有 90 多個，其中有 80 多個在中國執行。

預計會四月底會解盲。（實驗為大規模雙盲、隨機實驗）。但會不會提早解盲？不知道。

目前有的證據都是「實驗室中」或「動物實驗」。有些藥物，看起來很有機會。但人體上是否有同等效果？不知道。

▼醫師提到，進出醫療院所、人口密集的不通風處時，建議戴上口罩。（示意圖／記者周宸亘攝）

6. 嚴重比例為多少。

一樣，大規模的數據都是來自中國。信不信.....就看大家自己了。

輕症： 82%

重症： 15%

病危： 3%

中國以外的死亡率「目前」不到 1%。

7. 傳染力到底高不高？

傳染力不是一個定數。他的傳染力肯定是不低的。但是如果大家能做好個人衛生＋勤洗手＋配戴口罩。

肯定能降低傳染力，這個是需要大家一起幫忙的。

以上暫時想到這些。如果大家有啥疑問，歡迎留言。

我能回答的，我就試著回答。

但是我並非這個疾病的專家。也不是政策制定者。我就盡力而為囉。

我依舊相信，公開透明，是防疫最佳手段。我們大家會一起度過的。

大家加油！