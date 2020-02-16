本土首例死亡！兒科醫師嘆「口罩人數剛減」：父母會讓孩子2/25開學？

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎出現國內第一起死亡案例，對象是61歲男性計程車司機，接觸史還在追查中，但已有一名家人確診住院觀察。兒科醫師徐嘉賢表示，本來這個星期覺得大家有比較冷靜，但現在傳出死亡案例，恐怕會讓很多父母考慮2月25日到底要不要讓孩子上學。

徐嘉賢在臉書粉絲專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文指出，疫情指揮中心指揮官陳時中16日坦言這起個案可以算是「社區傳播警訊」，但確切到底是不是社區感染，還要追查接觸史、完成疫情調查才能確定。不過，根據社區傳播定義，專業上有4項徵兆可以判斷：

一、 確診個案無法找到感染來源

二、 本地感染個數遠超過境外移入個案數

三、 已經出現持續性或連續性傳播鏈

四、 廣泛發生群聚感染

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陳時中清楚表示，目前台灣尚未出現第三、第四點狀況，但已出現徵兆與警訊，未來將加強防疫鍊和疫調，阻止大規模社區感染發生。徐嘉賢解讀，言下之意應是現在還沒有出現社區感染，但開始有徵兆，大家需要留意。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

徐嘉賢認為，本來這個星期大家才比較冷靜一些，路上戴口罩的人也有減少趨勢，但如今傳出死亡案例，應該又會讓大家開始緊張，「接下來的防疫工作，大家要更謹慎小心了，應該會有更多父母考慮2月25號到底要不要讓孩子上學了？！」

許多爸媽看完也紛紛留言，「真的請勿鬆懈，病情還未趨緩」、「天啊，他工作接觸的人可能不少」、「我老公說考慮去退註冊，從年後就沒讓小孩去上學了…私幼」、「慘了！而且又是計程車司機，接觸過的人不知道多少」、「一定有人沒好好自主隔離，到處跑…」、「考慮2/25自主停課了」、「真的要深切思考孩子們開學問題，乾脆寒暑假對調」引發討論。