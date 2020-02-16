全球新冠肺炎死亡人數激增！台灣運將咳嗽20天病逝…首起社區人傳人

▲台灣出現首例新冠肺炎死亡案例，陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情愈來愈嚴重，台灣16日出現首例死亡個案，指揮官陳時中也坦言，這是台灣首起社區人傳人的案例。回顧近日死亡的案例，大陸的「吹哨人」李文亮醫生、中工院院士段正澄皆病發逝世，日本13日也傳出死亡案例，全球死亡的案例愈來愈多，已經超過千人。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，台灣再度出現2例新冠肺炎確診案例，分別為第19、20例，第19例15日晚間病發身亡，目前已經得到家屬同意，依照傳染病防治相關規定火化遺體，保留部分檢體提供進一步檢驗。

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事實上，這種疾病去年就已被大陸的「吹哨人」醫生李文亮發現，但當時北京當局沒有重視，反而以「發布不實消息」為由，讓當地公安將李文亮逮捕，要求寫下訓誡書，沒想到時隔沒多久，疫情開始爆發。

▲段正澄因新冠肺炎病逝。（圖／取自廣東工業大學）

大陸中工院院士段正澄15日也因新冠肺炎病逝，享壽86歲。段正澄致力機械製造、自動化領域的教研工作，是大陸製造裝備數位化國家工程研究中心的首席科學家，1996年發明國際首檯「全身伽馬刀」（一種安全性高的手術），該種發明又被稱為「段氏伽馬刀」。

截至15日為止，大陸全境已有1663人因新冠肺炎死亡，疫情愈來愈嚴重。除了大陸以外，日本是最疫情最嚴重的國家，截至16日已有355人確診感染，且有一名80多歲的婦人患病後不幸去世，且法國也曾傳出死亡案例，意味著這種疾病的疫情愈來愈嚴重。

▼法國也出現新冠肺炎確診患者死亡的案例。（圖／路透）

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