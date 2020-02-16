台灣出現首例死亡「社區人傳人」！緊追感染源　陳時中：不排除公布個案住家

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日證實，台灣出現首例無旅遊史、接觸史的新冠肺炎個案，可以說是已出現「社區人傳人」，目前已積極調查找感染源，及有無社區流行情況，之後不排除公布個案住家。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明疫情。（圖／記者李毓康攝，下同）



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中央流行疫情指揮中心16日晚間開記者會，宣布國內首例新冠肺炎死亡病例時，會中有媒體提問，這樣是否代表台灣已經出現社區人傳人，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中坦言，「應該可以這樣說。」

陳時中解釋，目前還沒到社區傳播，目前最重要的是要「找到感染源」以及接觸過的人，問題是人已經過世，回溯源頭可能出現漏洞。

不過，陳時中也說明「社區傳播」4個定義，包括1.確定病例找不到感染來源，也就是今天的情況；2.是本地感染個案遠超過境外個案數；3.已出現持續性或連續性傳播鏈，一傳十、十傳百；4.廣泛發生「群聚」感染。

陳時中表示，這次死亡病例目前只符合第1個定義，後面3個定義都不符合，但也是出現警訊，現在首要目標是盡快做好疫情調查，接露更多資訊，最好找到「明確感染源」，如果不特定且風險高，也不排除公布個案住家或居住地區在哪。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥指出，疫情調查預計2、3天內完成，包括死亡個案載客資料追蹤是否已經有人出境、出現症狀等，盼找到「確切感染源」，也會在個案中部住家調查，了解是否出現附近社區人傳人狀況。

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