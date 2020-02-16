咳嗽後20天不治！陳時中曝光首例死亡「幕後發現關鍵」　超警覺追查113人

記者許力方／綜合報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中16日晚間表示，本土新增2起確診案例，其中第19例為61歲白牌計程車男性司機，有B型肝炎、糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診密切接觸者，1/27咳嗽、2/3呼吸急促就醫，2/15肺炎合併敗血症死亡。指揮中心近日發現新加坡有一半個案沒有旅遊史，警覺判定有疏漏，緊急回溯113起通報病例檢驗，發現唯一一起陽性，但患者隨即於2/15病逝，檢查發現弟弟也確診感染，為第20例。

怎麼發現這起病例的？陳時中說，2/7前採檢要有旅遊史及症狀，但這起確診個案無旅遊史，不在範圍內；2月起新加坡有很多個案，超過50%沒有旅遊史，但也確診感染新冠肺炎，因此指揮中心警覺，用旅遊史判定有疏漏存在，隨即將主要方向抓出來，讓認為有相關2/12起全國醫療院所通報流感併發重症、陰性個案回溯至1/31進行檢驗，截至2/15全數完成，113起病例中其他112例為陰性，僅1件陽性。

請繼續往下閱讀...

▲陳時中說明發現確診死亡病例的幕後原因。（圖／記者李毓康攝）



指揮中心主動發覺確診個案，根據各國流行情況，主動回溯追查檢體是否有感染，陳時中無奈地說，但15日第19例確診後，傍晚就過世，為了能更安全，那天到場的人員也採驗，並針對親密接觸者展開調查，從家人中發現另一例陽性。「發生這個案很不幸」，在主動積極之下讓病況能早一點發現，另一人並無症狀，在社區裡可能造成疫情更加嚴峻。

陳時中指出，第19例個案2/3住院在加護病房，相關隔絕感染交叉防護做得好，指揮中心仍在第一時間進行醫護採檢，大致上60人，分兩批檢驗，目前都呈現陰性，沒有傳染個案，「第一道醫護防線算是守住了」，不過60醫護人員依規定也要做居家隔離，目前在醫院宿舍隔離。

他說，第19例就醫後診斷為肺炎，當日就收置負壓加護病房，但2/15肺炎合併敗血症死亡，家屬同意依法火化，保留檢體檢驗。第20例為前例51歲男性家人，採檢後確診，無症狀，同樣收置負壓隔離病房；兩例為親密接觸者，1/27團聚吃飯，這些人也都在採檢中，結果尚待出爐。

61歲確診死亡的男性為白牌計程車司機，主要客戶都是中港澳旅遊史，指揮中心將進行連絡通聯紀錄全面清查，以及健保資料追查、調閱監視器，在最短時間掌握接觸史，發現確切感染源。

▼防疫層級升高，指揮中心發現台灣確診2名「無旅遊史」個案屬社區感染。（圖／資料照）

