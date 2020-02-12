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高雄農產業資訊平台導入「股票概念」　動動手指就知交易漲跌

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▲▼高雄農產業資訊平台導入「股票概念」。（圖／高雄市農業局提供）

▲高雄農產業資訊平台導入「股票概念」。（圖／高雄市農業局提供，下同

政治中心／綜合報導

高雄市為推動智慧農業，整合大數據並建立產銷相關資訊系統，包括氣象、產銷還有市場交易價量的訊息，並導入股票分析概念進行建置，希望朝向客製化的方向進行。高市農業局長吳芳銘表示，為了推動精準農業，不只推動訂單導向的生產模式，此一公開資訊的推動，也能提供農民防災建議，鼓勵農民主動提供相關資訊參考，更能提高系統的可用性及決策輔助的準確度。

高雄市為推動智慧農業，包括地理、氣象、農情、市場價量資訊等自有及公開資訊，利用大數據分析及數據加值，進行災害預警及市場分析。同時高雄市農業局也鼓勵農民參與，達到「客製化產銷」資訊服務，鼓勵種植登記及回饋生產資訊，更能提高決策輔助的準確度。

高雄市農業局認為，像是農產品中文名稱，由產地到餐桌因目的不同而產生多樣化的差異，如作為水果食用的小番茄，在農情調查稱為食用番茄，到市場即有聖女、嬌女、一般及其他等不同名稱，而這些名稱差異卻也增加民眾對於產銷資訊查詢瞭解的難度，農業局因而決定整合產銷名稱建立關聯，建構整合查詢系統。

在智慧農業升級方面，農業局表示，目前公開資訊的33個行政區，提供了行政區級以內共211區位農情資訊，除了結合氣象之外，也能透過系統查詢批發市場價量檢索、每日市場交易價量進行分析及漲跌勢及各批發市場交易價量的趨勢。

吳芳銘說，目前系統基礎資訊相繼建置完成，同時為了推動精準農業，包含以訂單為導向的生產模式，也持續協助農民能由智慧農業獲得決策輔助，進而達到精準生產、精準銷售的農業生產模式。

▲▼高雄農產業資訊平台導入「股票概念」。（圖／高雄市農業局提供）

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