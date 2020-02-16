夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

▲麵裡面竟然有抽剩的菸頭。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者林昱萱／綜合報導

不少民眾都有吃外食，卻被老闆不小心加料的經驗，如：頭髮、指甲、蒼蠅、毛蟲、蟑螂...等，而一名網友就在臉書分享了一段誇張經歷，只見一碗麵裡，竟然有一支香菸的菸頭，看起來相當噁心。對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「很噁超級噁」、「菸頭還裹粉？？？」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文提到，「小吃店的食物難免有些小昆蟲就算了，可是這太誇張了吧！XX夜市某間吃很久的蚵仔麵。」從畫面中可見，飽滿大顆的蚵仔乍看之下並沒有什麼不對勁，但仔細一看卻可發現，湯匙上竟然有一支香菸菸頭，且菸頭看起來還已經被裹粉，相當誇張。

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對此，原PO也表示，因為是外帶回家，所以並不想再拿回去追究，單純只是想和網友們抱怨，而網友們看到後，也紛紛表示，「煙蒂也裹粉了」、「以是蚵仔不夠～以煙蒂代替的意思嗎？」、「很顯然是裹粉後再煮過的」、「這比小蟲子還更無法接受」。

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