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火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸

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▲火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸。（圖／翻攝人民日報）

▲王男與友人吃火鍋，意外吃到菸頭。（圖／翻攝人民日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名王姓男子3日與友人到海南海口市一家火鍋店用餐，沒想到過程中卻意外發現鍋裡有一根菸頭，當場氣炸，認為店家將湯底回收再利用。對此，店家則表示，可能是油料在加工時，不小心掉進去而造成。

綜合陸媒報導，王男當時和另外3位朋友來到海口市美蘭區的火鍋店用餐，等菜上齊後才開動，沒想到還沒吃幾口，就發現火鍋裡飄著一個金色的東西，撈起來仔細一看竟是一個菸頭，「這菸頭還是吸完的，特別噁心，我懷疑這個鍋底是回收的。」

▲火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸。（圖／翻攝紅星新聞）

▲王男發現有東西在湯裡飄。（圖／翻攝紅星新聞）

隨後，王先生向服務員反應此事，但對方只說要更換鍋底，基於沒有弄清楚菸頭的來源，他便向服務員拒絕了該提議，並撥打電話給當地的市場監督管理部門。

▲火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸。（圖／翻攝紅星新聞）

▲王男氣炸表示，是抽過的菸。（圖／翻攝紅星新聞）

事後，該店負責人表示，「我們店的二樓是禁菸區，撕開菸頭後，發現煙頭已被油料完全浸染，懷疑可是底料廠加工時不慎帶入的。」經查證，他表示，該捲菸在海口很少有銷售，至於菸頭怎麼出現在火鍋裡，需要進一步調查，但對此事一定會負責到底。

據悉，目前海口市市場監督管理局已介入調查中。該消息近日在網路上曝光，網友紛紛表示，「肯定是二次使用底料吧」、「太噁心了」、「該整治一下了」、「處理態度還算可以啦」。

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